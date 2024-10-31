習近平赴黨校談「關鍵少數」　籲領導幹部帶頭「凝心聚力」推動改革

▲中共中央總書記習近平赴中央黨校專題研討班談話。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平29日前往中共中央黨校（國家行政學院），出席省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆三中全會精神專題研討班並發表談話。習近平表示，進一步全面深化改革，「領導幹部」既要發揮「關鍵少數」的關鍵作用，又要廣泛凝聚共識、充分調動一切積極因素，「切實做好改革輿論引導工作。」

▲參與中共中央黨校專題研討班的中央地方要員。（圖／翻攝央視）

據了解，自中共十八大舉行後，此類專題研討班一般在年初舉行，不過，中共二十屆三中全會於今（2024）年7月召開，3個月後才舉行貫徹全會精神的專題研討班，成為首次在當年第四季度舉行的類似專班。

從出席成員結構來看，此次專題研討班成員包括，各省區市和新疆生產建設兵團、中央和國家機關有關部門、人民團體，中央管理的金融機構、企業、高校，解放軍各單位和武警部隊主要負責人。

▲中共中央黨校（國家行政學院）。（圖／翻攝央視）

習近平在研討班開班儀式上指出，既要以改革之力完善法治，也要善於運用法治思維和法治方式推進改革，「破立並舉、先立後破，該立的積極主動立起來，該破的在立的基礎上及時破，在破立統一中實現改革蹄疾步穩。」

習近平表示，要穩步擴大制度型開放，主動對接國際高標準經貿規則，深化外貿、外商投資和對外投資管理體制改革，「建立健全責任明晰、鏈條完整、環環相扣的工作機制，強化跟蹤問效，推動改革舉措落實落細落到位。」

習近平強調，領導幹部，特別是高級幹部擔負著推進改革的重要職責，要直面矛盾問題不回避，鏟除頑瘴痼疾不含糊，應對風險挑戰不退縮，奮力打開改革發展新天地，「要加強對全會《決定》提出的一些重大理論觀點的研究和闡釋。要引導幹部、群眾增強大局意識，正確對待改革中的利益關係調整和個人利害得失。」