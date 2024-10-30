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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

習近平要求拜登「反對」台獨遭拒　他分析美近期動作：紮實台美關係

▲▼拜習會結束，美國總統拜登與中國國家主席習近平散步。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平、美國總統拜登。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

《路透》29日獨家披露，中國國家主席習近平去年曾要求美國總統拜登，調整談論台獨立場時的措辭，從目前使用的「不支持」改為「反對」台灣獨立，但遭到美方拒絕。對此，民進黨發言人吳崢今（30日）接受新聞放鞭炮節目專訪時表示，「不支持」、「反對」兩者有很大差異，若改為「反對」會被認為是為中國完全背書。吳也提到，拜登最近動作頻頻，包含軍援台灣、軍售及廢除雙重課稅的談判，都顯示拜登希望在任期結束前對台美關係奠定紮實基礎。

《路透》報導援引2名美國知情官員說法指出，習近平與其幕僚在去年11月的舊金山亞太經合會（APEC）場邊會晤時提出此事，要求拜登團隊調整華府官方聲明中相關措辭，會後幾個月來也多次重申，但美國拒絕。白宮針對媒體置評請求聲明回應，拜登、賀錦麗政府維持一貫的「一中政策」立場，並重申美國不支持台獨。中國外交部表示，「這個問題應該問美國政府，中方對台灣問題的立場明確且一致」。

吳崢表示，假設此事為真，習近平這樣做就是要求美國站在中國立場，美國一貫態度是「不支持也沒有反對」，美國認知到，中國的兩岸態度是世界上只有一個中國、是中華人民共和國、台灣是中國一部分。而美國明白這是中國立場，但並不完全支持這樣的主張，美國底線就是兩岸歸屬需要用和平方式處理。

吳崢指出，美國也不鼓勵台灣片面改變現況或是挑起動盪，但「不支持」跟「反對」是完全不同的，若改為「反對」代表美國完全幫中國背書，反對台灣主張獨立性、主權等等，當然有很巨大差別。

至於大選前夕釋出這則新聞，被認為是拜登跟賀錦麗主張對中強硬？吳崢表示，美國兩黨都主張對中強硬，民主黨跟共和黨也常常比較誰對中態度更堅定、能拿出實質手段，拜登最近動作相當密集，包含前陣子宣布5億美元的軍援、也通過將近20美元的史上最大軍售案，今天也傳出美國將跟台灣展開解除雙重課稅的談判，幾周內就會有進度。

吳崢認為，這樣的動作顯示，拜登希望在任期結束前對台美關係奠定紮實基礎，未來不管誰上來，拜登都做好預備，即便下任總統對台關係上不完全一致，他都已經把基礎打好，未來還是可以照著設定方向走，這樣的意味較為濃厚。

對於美中關係，吳崢也提到，川普常常提到自己跟習近平是朋友、習是很出色的人。很多人會擔心川普跟中國走太近會把台灣賣了，但要看川普做了什麼事，過去也是川普發起美中貿易戰、對中課以關稅制裁，到後來拜登也延續路線，對中國祭出半導體高階晶片技術封鎖，一直到今天。

吳崢指出，現在一個狀況很清晰，無論是共和黨還是民主黨，都意識到中國崛起對世界民主跟經濟的風險，兩黨都很積極應對。

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