為了5萬元！台男攜11公斤冰毒入境　澳門破獲史上最大走私毒品案　

▲澳門警方破獲史上最大毒品走私案，27歲台籍嫌犯攜冰毒入境時被逮。（圖／翻攝澳門日報，下同）

記者魏有德／綜合報導

澳門警方27日破獲歷來最大販賣冰毒案，一名黃姓台籍男子攜帶11.1公斤、地下市值約合3630萬澳門元（約1.45億元新台幣）的冰毒，從泰國飛抵澳門後被截獲。該名台籍嫌犯供稱，到達澳門後，企圖將毒品轉運至香港，「事成」可得約5萬元新台幣的「報酬」。

《澎湃新聞》報導，澳門司警近日接獲情報稱，一販毒集團將安排成員偷運冰毒來澳門。經分析調查，司警部門鎖定27日一架由東南亞來澳門的航班。

27日晚6時15分，一架泰國飛抵澳門的班機被澳門警方鎖定，黃姓嫌犯手持一大型行李箱入境時，神情慌張且不自然，被駐守在機場的員警截停調查。經搜查後發現，行李箱內藏有3個禮盒，共10包以茶葉包裝作掩飾的冰毒。

澳門警方表示，27歲的黃姓嫌犯依販毒集團指示，試圖藉由澳門作為中轉站，將該批冰毒走私轉運至香港。警方查獲的冰毒重達11.1公斤、市值3630萬澳門元，無論重量還是市值，均為澳門歷來最大宗走私案。

黃姓台籍男子供稱，他從泰國走私毒品進入澳門後，將等待販毒集團上層指示，事成可獲5萬元新台幣。澳門司警控其涉嫌販毒罪，移送檢察院偵辦。