康芮颱風致南投停電戶數逾2萬　台電冒雨搶修...傍晚幾全數復電

▲康芮颱風導致南投停電戶數逾2萬戶，台電連夜冒雨搶修。（圖／台電南投區處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

強颱康芮挾帶狂風驟雨，造成南投縣嚴重停電災情，根據台電南投區處統計，截至今日下午3時，因颱風影響累計停電戶數達2萬2668戶；台電動員大量人力連夜冒雨搶修，至今天傍晚已幾近完全復電。

台電南投區處指出，因地形環流影響，仁愛山區一度出現高達15級的強風，造成多處路樹受強風吹襲倒塌、壓損電線，連帶道路受損或土石流阻礙，加上10月31日晚間西南氣流引入，風勢加劇並造成更多線路斷落，使搶修工作面臨更大挑戰。

台電南投區處表示，經持續與地方政府密切合作、全力設法前進災區並冒險搶修，道路若搶通就加派人車機具，機具若到不了，人員就揹上輕工具、徒步登桿，力拚儘速復電；至傍晚5時30分左右，僅剩中寮鄉12户搶修中，其餘均已送電。

台電指出，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，若民眾家中與附近住戶皆停電，會立即派員搶修；若附近住戶大多有電、只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP或台電公司網站（https://www.taipower.com.tw）於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，亦提供1911客服專線給民眾使用，或可撥打南投區處（049）2350101電話通報。