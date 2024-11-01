康芮終於走了！　雙流+墾丁+林後四林平地3森林園區11／2重新開放

▲墾丁森林遊樂區11月2日開園 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

康芮颱風過境後，林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及石門山步道、高士佛步道、靈山步道、雙溪樹木園步道將於11月2日開放；六義山步道則在4日開放，其餘步道考量颱風帶來豐沛雨量將使山區大量含水，風雨過後環境仍不穩定，將持續關閉至11月8日，視山區狀況開放。

康芮颱風過境為高屏地區帶來豐富雨量，經各園區全力整備，墾丁國家森林遊樂區內的環境設施、步道均完成整備；雙流國家森林遊樂區內已完成帽子山、白榕、沿山及瀑布步道整備，但涉水區因溪流水量尚大，暫不開放；林後四林平地森林園區全區整備完成，全區開放。

另藤枝國家森林遊樂區、北大武山國家步道及檜谷山屋、月光山步道、筏灣泰武步道，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響，仍持續暫停開放。林業保育署屏東分署提醒國人隨時注意天候動態，颱風前後應儘量避免進入山區及從事山域活動，維護自身安全。

有關屏東分署所轄各育樂場域開、休園相關訊息，可上臺灣山林悠遊網(https://recreation.forest.gov.tw/)查詢。或出發前於上班時間(8時-17時)電洽各園區，確認開園情形，以免向隅。

聯絡電話：

墾丁國家森林遊樂區：(08)8861211

雙流國家森林遊樂區：(08)8701394

藤枝國家森林遊樂區：(07)6893118

林後四林平地森林園區：(08)7813529

林業及自然保育署屏東分署：(08)7236941總機轉森林育樂科