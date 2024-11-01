背洗錢罪！她曝「入女監70天」最不適應同學：老鳥欺負真的有

▲高雄女子監獄。（圖／高雄女子監獄提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女子近日發文分享女監生活，說她因為被網友騙帳號密碼，被詐騙集團拿去當人頭帳戶，背上洗錢罪，入監70天。她表示，獄中生活毫無自尊可言，還會被獄友抱怨，最不適應的地方應該是跟其他受刑人相處，尤其是遇到老鳥，「老鳥欺負菜鳥真的會有，有些更年期的老查某同學很愛碎念。」

原PO在Dcard發文「高雄女子監獄，真實入監70天紀錄」，她在網路交友平台被騙，帳號被詐騙集團用作人頭帳戶，結果因洗錢罪而入獄。她回憶入監當天，報到之後被帶到地下室。搜身的女警戴著手套，臉上露出厭惡的表情，一邊搜身一邊問她犯了什麼罪。

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搜完身她就被關到羈押室，等到檢察官開庭最後詢問後，她就被銬上手銬、搭車前往監獄。抵達女監後，她被要求全身脫光，檢查口腔、腋下、陰道和肛門，甚至還要掰開肛門用力咳嗽，以確認沒有夾帶違禁品，「自尊已蕩然無存…衛生紙衛生棉都被拆開檢查。」

她文中分享監獄伙食、舍房環境等等，首先伙食部分，早餐會吃豆漿、稀飯、饅頭等等，午晚餐通常是兩三道菜加一湯，「通常會吃不飽，所以大家都會買餅乾零食，買東西最好叫家人買，2-3天可收到，自己買要隔兩個禮拜」。另外，過年期間會加菜，曾加過整隻鵝。衣著方面，內衣不能有鋼圈，大部分時間都要穿制服。

舍房環境的話，前兩周新收房，她睡上鋪，後來分配到宿舍後，因為床位都滿了，只能睡地板，「二三月那時候還很冷，只有一個瑜伽墊加上一床薄被」，當時晚上還會被冷醒。她透露，通常睡下鋪的都是刑期長的同學，「像我這種菜鳥都是地鋪居多。」

原PO接著提到其他受刑人，坦言「跟同學的相處，我覺得是入監後最不適應的地方」，新收房的時候，都是菜鳥還會互相扶持鼓勵，下工廠後就遇到老鳥欺負菜鳥的狀況，很討人厭、愛碎念，「大個便擦屁股都要唸的那種。」

她指出，被關的時候，想要獨善其身的方法就是有錢，「有錢可以買自己的日用品跟食物，就不用看別人臉色盡量做好自己。」至於自尊部分，「當然是毫無自尊可言，大便尿尿洗澡都被看光，尤其是在舍房大便的時候，同學在那邊靠北很臭的時候，真的很無言。」

※本文獲原PO授權引用。