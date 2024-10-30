妹子穿裙子「直接坐下」！室友1原因抗拒　大票也不敢：髒啊

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有些女生穿裙子不會穿安全褲，一名女網友表示，自己穿裙子時，如果是在宿舍或固定坐位，她坐下時並不會刻意順裙子，而是直接讓內褲接觸到椅子。結果這樣坐，就有室友覺得這樣不衛生，讓她不禁求問其他人的看法，話題引發討論。

這位女網友在Dcard發文「對於穿裙子，內褲碰到椅子的看法」，文中表示，她穿裙子時，如果是在宿舍，或像國高中教室固定坐位，她坐下時不會特地順裙子，而是直接以內褲那一面坐到椅子上。不過，她的室友知道後，覺得這樣不衛生，但她真的覺得還好，「以前也有不少女同學坐下也是裙子蓋住椅子的，想問問大家的看法。」

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貼文一出，不少女生秒搖頭，「很髒啊，誰知道上一個誰坐過，即便固定座位，你也不知道離開座位的時候，有沒有坐過啊！女生的私密處很麻煩的」、「固定的座位也會弄髒，我在學校教書，因為有些小孩總會偷吃東西引蟑螂，然後一串生態系，所以其實蟑螂、蜘蛛什麼都爬過。」

但也有女網友表示，「其實我覺得沒有那麼容易沾到，如果本身分泌物很多、內褲都會濕掉的人，不是應該自己就要墊護墊了嗎」、「我只是不想讓裙子皺掉，所以順一下」、「會順，但我不是髒不髒問題，我超髒，是單純覺得順了坐姿比較優雅漂亮。」