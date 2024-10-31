妹子洗碗被男友媽誤認女傭「一個月多少錢？」　網看「年齡差」嚇壞

▲原PO在與男友的住處洗碗時，竟被男友媽媽誤以為是女傭。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，男友大她25歲，相處算和諧，偶爾也會一起下廚，她會順手洗碗，而近日她在洗碗，被男友媽問「這樣一個月多少？」原來她被誤以為是女傭。一票人直呼，「天啊25歲等於我跟我爸交往。」

原PO在Dcard以「男友媽看到我洗碗說：你這樣一個月多少」為題發文，「我跟大叔交往已經一段時間了，他比我大25歲，雖然偶爾會遇到些年齡差距帶來的小尷尬，但總體來說相處還算和諧。我們會一起下廚，我偶爾也會順手幫忙洗碗，彼此就是自然相處。」

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原PO說，她有天在洗碗，男友媽來家裡拿東西。男友媽笑說，「辛苦妳了，幫忙打掃真是個好孩子」、「阿這樣一個月多少？」原PO指出，「我嚇到想說什麼鬼？也太沒禮貌了吧什麼多少。」

男友媽回，「我常常跟他說，不該總是麻煩別人來幫忙，還是應該早點找個人好好娶回來，省得請人打掃也怪麻煩的。」原PO傻眼，「我才恍然大悟，她以為我是被雇來幫忙家務的女傭。」

原PO指出，男友從廁所出來嚇一跳，因為這是她跟男友媽第一次見面。男友媽跟兒子表示，「自己的家事不做還要麻煩別人，都幾歲了。」原PO與男友相視一眼，不等男友開口便說，「家裡比較需要錢，也蠻喜歡做家事的哈哈」，因為她跟男友年紀差較多，不想再惹事只想安穩的度過兩人世界，所以也不想特別說。

此文一出，網友紛紛留言「天啊25歲等於我跟我爸交往」、「有沒有可能不止有妳一個女朋友去打掃，他媽媽來每次都看到不同人」、「女傭還有錢領，進他家門妳就是免費的了」。

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