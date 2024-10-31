要「女同學給男同學乳房檢查」！教授被拒竟「當眾解開女生內衣」

▲女教授要求男學生在大庭廣眾下，對另一位女同學實際操作「乳房理學檢查」。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

未經過允許就觸碰別人身體、私密部位，就是性騷擾。一名女大生投訴，教授違反女學生意願，在課堂上伸手解開女學生，稱要實際操作「乳房理學檢查」，目前已進入性平程序，學校也已打電話向受害者關切。

原PO在Dcard「教授課堂解開女學生內衣，說要乳房檢查！」為題發文，表示高雄某大學在某理論課堂上，明明不是實操課，女教授突然要求一名未婚男學生，必須在全班同學的圍觀下，立刻對另一名未婚女同學實際操作「乳房理學檢查」，因為女學生多次表示太突然，無法進行，所以男同學也沒有動作。

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原PO透露，後來教授就改請另一名女學生來，但被評估的女學生在沒有心理準備以及全班同學圍觀的壓力下，表達拒絕，突然教授無預警的直接掀起女學生上衣，並伸手解開內衣的扣子，女學生當下嚇到並護住胸前，看到女學生有抵抗及防衛動作後，教授才停止，而女學生在錯愕及慌亂中整理衣服。

原PO提到，「這名教授自述在國外時有相關經歷，說這就是東、西方的文化差異，但不顧同學個人意願強行掀衣解扣子，也太超過了吧！」她表示，目前女學生已跟指導教授說，老師說會去跟班主任反應，已進入性平程序，學校也已打電話向受害者關切。

原PO說，此事件造成受害者極大的心理傷害，沒有直接點名系所和教授有考量到當事人意願，也希望學校能好好處理此事件，如果後續真的不當處理，也會公開相關訊息，再次感謝大家的關心。

貼文曝光後，不少人紛紛留言「國外也不會違反個人意願，所以不經當事人同意，去弄當事人內衣是性騷擾，絕對不行」、「這可以報警了吧」、「國外敢這樣亂掀別人的衣服，早就被告到脫褲了」。另外，也有人質疑真實性，「讓子彈飛一會兒吧，天曉得是不是真的。」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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