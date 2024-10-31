康芮強襲「外媒也關注」　CNN大讚台灣：應對強颱紀錄良好

▲康芮颱風強襲，全台有感。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／綜合報導

颱風康芮直撲台灣，吸引外媒廣泛關注，包括BBC、衛報、路透社、美聯社、紐約時報等。CNN更是大讚，台灣應對強颱的紀錄良好，路透社也引述台積電（TSMC）說法報導，該公司預計不會受到嚴重影響。

CNN報導，康芮31日下午登陸台東海岸，成為近30年以來，侵襲台灣的最大風暴。根據聯合颱風警報中心 （JTWC）數據，其風速接近時速200公里，相當於三級颶風。台灣中央氣象署也指出，康芮最大風速半徑達到320公里，是1996年賀伯颱風以來的最大規模風暴。

▲台東路樹一整排倒塌。（圖／記者楊漢聲翻攝）



在颱風來襲之前，政府與相關單位下令停班停課，股市暫停交易，減少鐵路與捷運班次，取消數百個飛機航班，以及離島之間的渡輪服務。不過，南投縣一名56歲女性駕車時，被倒下的樹木砸死，全島至少73人受傷。

CNN寫道，「整體而言，台灣在應對大型颱風方面有著良好紀錄，儘管位於多山地區的偏遠村莊，可能特別容易受到土石坍方影響。」與此同時，軍方已經動員逾3.4萬士兵協助救援，30日也有超過8600人從高風險地區撤離。

▲花蓮秀林鄉加灣部落疑似出現龍捲風。（圖／翻攝民眾影片）





BBC報導，康芮的直徑超過500公里，距離成為「超級颱風」只有一步之遙，「這麼大的颱風，在一年之中這麼晚的時間到來，是很不尋常的。」

台灣的颱風季是7到9月，過去80年所有強颱都落在這個時段，今年10月卻已有2個大型颱風侵台，上一個是山陀兒（Krathon），當時導致4人死亡、超過700人受傷。花蓮一名男子受訪時說，「我70歲了，從來沒有看過颱風這麼晚來。」

根據台灣的中央氣象署，台灣東部預計成為最嚴重受災區，10月29日至11月1日降雨量預計高達1200毫米。根據最新報導，康芮在登陸、穿越台灣之後逐漸減弱，目前已經轉為中颱，預計11月1日離開台灣。

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