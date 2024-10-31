不斷更新／8縣市風雨達標！全台明「停班課一覽」　北北基桃20時宣布

▲康芮颱風登陸後強度減弱，但不少地區仍傳出災情。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

颱風康芮今（31日）下午1時40分從台東縣登陸，根據氣象署下午5時30分發布警報，康芮已減弱為中颱，7級暴風半徑從320公里縮小為280公里，不過移動速度變快，中心位置已到嘉義西北方20公里，預估今天晚間將從中部出海。不過，氣象署風雨預測也顯示，明（11/1）仍有8縣市達停班課標準，《ETtoday新聞雲》整理明天是否停班課資訊，讓讀者一目了然。

氣象署今下午4時公布風雨預測，在風力方面，明天上午6時至中午12時，本島全未達停班停課標準，僅連江縣、澎湖縣和蘭嶼綠島平均風達7級、陣風達10級。雨量部分，今晚8時至明晚8時的24小時雨量預估，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區等5地達停班課標準，總計有8縣市達停班課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

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▲康芮路徑。（圖／氣象署提供，下同）

11/1（五）颱風假停班停課資訊：

一、北部地區

台北市：今晚8點宣布。

新北市：今晚8點宣布。

基隆市：今晚8點宣布。

桃園市：今晚8點宣布。

新竹市：尚未宣布

新竹縣：尚未宣布

二、中部地區

苗栗縣：尚未宣布

台中市：今晚8點宣布。

彰化縣：尚未宣布

南投縣：尚未宣布

雲林縣：尚未宣布

三、南部地區

嘉義縣：尚未宣布

嘉義市：尚未宣布

台南市：尚未宣布

高雄市：尚未宣布

屏東縣：尚未宣布

宜蘭縣：尚未宣布

花蓮縣：尚未宣布

台東縣：尚未宣布

五、外島地區

澎湖縣：尚未宣布

連江縣：尚未宣布

金門縣：尚未宣布

停班停課資訊以行政院人事行政總處公布為準。