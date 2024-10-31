　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康芮強襲「雲林颳12級陣風」！路樹遭連根拔起　145縣道封路管制

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

強颱康芮來襲，帶來強勁風勢、雨勢，其中雲林海口故事園區的測站31日上午9時更測出12級陣風，雲林縣崙背鄉145縣道一顆路樹不禁強風猛襲，遭連根拔起傾倒，相關單位已趕赴現場進行交通管制。

▲康芮颱風強襲，雲林測出12級陣風，有路樹不敵強風遭連根拔起吹倒。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

▲康芮颱風強襲，雲林測出12級陣風，有路樹不敵強風遭連根拔起吹倒。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

西螺警分局豐榮所長林慶昌表示，此路段為前往六輕上班的道路，平時車流量很多，每逢颱風來襲時，陣風較大時都會發生路樹傾倒的事件，曾發生數起路樹倒塌壓到行經車輛的事件。

▲康芮颱風強襲，雲林測出12級陣風，有路樹不敵強風遭連根拔起吹倒。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

林慶昌指出，為因應康芮來襲，雲林縣交工局已派員前往現場待命，針對這段約4、500公尺遠的道路實施封路管制，避免影響民眾生命安全。

雲林台西鄉五條港漁港，光電駐點保全則表示，前幾天開始漁民就開始前來固定竹筏船舶，昨日風雨還不算大，約今日上午10時許漲潮開始風勢漸強，為近年陣風最強勁颱風。

▲康芮颱風強襲，雲林測出12級陣風，有路樹不敵強風遭連根拔起吹倒。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

而透過雲林縣海口故事園區測站的觀測資料可發現，31日凌晨1時許便測出了11級陣風，到了凌晨3時10分陣風達到12級，到上午9時仍為12級陣風，上午11時則為11級陣風，相當驚人。另外，雲林縣災害應變中心目前已接獲49件報案，以電線斷裂掉落為主。

▲西螺警分局豐榮所長林慶昌受訪。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲西螺警分局豐榮所長林慶昌說明。（圖／記者王悉宇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台東畫面曝　圍籬、路樹倒一排！鐵門遭吹毀
LIVE／22縣市明上午達停班課標準　氣象署最新說明
快訊／康芮更近了　離台東僅70公里　
快訊／一對夫妻太魯閣失聯　正面照曝
快訊／道奇超前了！　7比6領先洋基
快訊／全國最爛路又斷了！　土石流沖垮貨櫃擋土牆
快訊／北捷文湖線、淡水信義線高架段停駛
追風人來台了！直擊「風雨狂炸」：宛如野獸
劉德華演唱會照辦　蔣萬安下令北捷研究合約規範
快訊／高雄10月狂放5天颱風假「只上班17天」　陳其邁說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

康芮將登陸！彰化沿海颳強風　樹倒電桿毀損、7767戶停電

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域！侯友宜赴萬里視察　若漏油最高罰3000萬

康芮強風吹斷路樹　桃園警雨中鋸樹迅速排除

康芮強襲「雲林颳12級陣風」！路樹遭連根拔起　145縣道封路管制

快訊／強颱康芮肆虐！捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

康芮來襲海線刮強風！台南學甲電纜被吹斷　349戶停電

快訊／康芮發威「全國最爛路」又斷了　土石流沖垮貨櫃擋土牆

康芮直撲全台有感！陳其邁警告「風雨最強時間」：非必要別外出

康芮強襲東部！花蓮吉安貨車慘被吹翻　電桿倒地滿目瘡痍

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

康芮將登陸！彰化沿海颳強風　樹倒電桿毀損、7767戶停電

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

鈺洲啟航輪擱淺野柳海域！侯友宜赴萬里視察　若漏油最高罰3000萬

康芮強風吹斷路樹　桃園警雨中鋸樹迅速排除

康芮強襲「雲林颳12級陣風」！路樹遭連根拔起　145縣道封路管制

快訊／強颱康芮肆虐！捷克夫妻太魯閣失聯　「正面照曝」警急尋人

康芮來襲海線刮強風！台南學甲電纜被吹斷　349戶停電

快訊／康芮發威「全國最爛路」又斷了　土石流沖垮貨櫃擋土牆

康芮直撲全台有感！陳其邁警告「風雨最強時間」：非必要別外出

康芮強襲東部！花蓮吉安貨車慘被吹翻　電桿倒地滿目瘡痍

最後期限到了！若大巨蛋又漏水　蔣萬安：可開罰遠雄1天10萬元

印度富豪過世「31億遺產」全留給愛犬！　管家、廚師也有份

康芮將登陸！彰化沿海颳強風　樹倒電桿毀損、7767戶停電

女大生遇死劫畫面曝！騎車慘遭2度撞擊　姊姊悲痛連夜帶她回家

黃薇渟、陳妤2度演姊妹　低調辦「公益二手拍」她手作陶藝全賣光

湖人24分差客場遭騎士狂電　布朗尼生涯得分開張

高凌風兒寶弟退居幕後　「一手包辦2千人演唱會」

北韓首批士兵與烏軍交戰！　韓媒：全軍覆沒「僅1人存活」

陸籍貨輪擱淺野柳海域　侯友宜：若漏油最高罰3000萬

快訊／強颱康芮更近了　距離台東僅70公里

虎斑貓淡定抬單腳嗯嗯 牠扶好便盆避開「黃金」

社會熱門新聞

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！家屬悲痛認屍

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘溜出

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

綠高官2招　掏空台鹽11億

即／康芮發威「全國最爛路」又斷了

即／超思案關鍵人吳諭非返台　上銬移送北檢畫面曝光

康芮爆雨襲花蓮　紅葉村淹水畫面曝

超思案關鍵人到案　查扣6922萬存款

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」畫面曝光

清大女學霸遭撞腦出血　智力退化怒求償

更多熱門

相關新聞

17級陣風破表狂襲蘭嶼　供電不穩「風速觀測關閉」　

17級陣風破表狂襲蘭嶼　供電不穩「風速觀測關閉」　

康芮颱風帶來狂風暴雨，氣象署更新最新觀測，蘭嶼今天(31日)凌晨4時30分觀測到平均風力達每秒59.9公尺，但由於蘭嶼氣象站發電機在潭美颱風時曾遭雷擊，考量不斷電系統供電不穩，影響數字正確性，目前風速計觀測已先關閉。根據歷史紀錄，1961年貝蒂颱風曾為蘭嶼帶來每秒74.7公尺平均風，為歷史新高。

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

強颱康芮進逼掀14級陣風！台東女遭「斷樹砸車」

強颱康芮進逼掀14級陣風！台東女遭「斷樹砸車」

強颱康芮來勢洶洶　 四河分署嚴陣以待

強颱康芮來勢洶洶　 四河分署嚴陣以待

康芮暴風圈將籠罩全台　五河分署提高警戒

康芮暴風圈將籠罩全台　五河分署提高警戒

關鍵字：

雲林陣風路樹封路管制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

道奇2支高飛犧牲打突破　7比6超前

清水健宣布結束20年AV生涯

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面