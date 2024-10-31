康芮強襲「雲林颳12級陣風」！路樹遭連根拔起　145縣道封路管制

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

強颱康芮來襲，帶來強勁風勢、雨勢，其中雲林海口故事園區的測站31日上午9時更測出12級陣風，雲林縣崙背鄉145縣道一顆路樹不禁強風猛襲，遭連根拔起傾倒，相關單位已趕赴現場進行交通管制。

▲康芮颱風強襲，雲林測出12級陣風，有路樹不敵強風遭連根拔起吹倒。（圖／記者王悉宇翻攝，下同）

西螺警分局豐榮所長林慶昌表示，此路段為前往六輕上班的道路，平時車流量很多，每逢颱風來襲時，陣風較大時都會發生路樹傾倒的事件，曾發生數起路樹倒塌壓到行經車輛的事件。

林慶昌指出，為因應康芮來襲，雲林縣交工局已派員前往現場待命，針對這段約4、500公尺遠的道路實施封路管制，避免影響民眾生命安全。

雲林台西鄉五條港漁港，光電駐點保全則表示，前幾天開始漁民就開始前來固定竹筏船舶，昨日風雨還不算大，約今日上午10時許漲潮開始風勢漸強，為近年陣風最強勁颱風。

而透過雲林縣海口故事園區測站的觀測資料可發現，31日凌晨1時許便測出了11級陣風，到了凌晨3時10分陣風達到12級，到上午9時仍為12級陣風，上午11時則為11級陣風，相當驚人。另外，雲林縣災害應變中心目前已接獲49件報案，以電線斷裂掉落為主。

▲西螺警分局豐榮所長林慶昌說明。（圖／記者王悉宇翻攝）