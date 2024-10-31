強颱康芮預計午後登陸　黃偉哲要求各局處繃緊神經隨時應對災情

▲台南市災害應變中心，31日上午8時召開第二次工作會報，由台南市長黃偉哲親自主持，了解最新颱風動態及盤點各單位的救災能量。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應強烈颱風康芮來襲，台南市災害應變中心於30日晚間7時提升為一級開設，31日上午8時召開第二次工作會報，由台南市長黃偉哲親自主持，了解最新颱風動態及盤點各單位的救災能量。

黃偉哲表示，目前處於風量雨量的上升期，各單位應全力戒備，對災情處理要及時，針對市區路樹倒塌、帆布掉落等狀況要隨時掌握，降低對民生交通的影響。此外，雖然預估雨量不大，仍應注意河川內外水位差情況，以免出現淹水災情。

黃偉哲指出，沿海地區風力較大，學甲區更出現10級強風，造成300多戶停電，目前台電正極力搶修，預計中午恢復供電。他也特別提醒民眾，颱風天盡量不要出門，尤其山區海邊易有強風豪雨，請民眾勿前往以保護自身安全。有關居家防颱，包含備妥存糧飲水、固定招牌緊閉門窗、清理居家排水等，也可聯繫所在地區公所了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式，防患於未然。

台南市政府表示，交通方面，預警性封路1處(新市區)、橋梁9座(永康區、新營區、鹽水區、新市區)。水利方面，防汛措施均整備完成，移動式抽水機已佈署480部，抽水站64座完成試運轉，水閘門1859座亦全數完成檢修測試，南市全區經視察均排水順暢。

颱風期間如有相關災情，請撥打1999進行通報，也可透過「台南水情即時通」手機APP或至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」瞭解更多防颱資訊。更多康芮颱風即時資訊，可參考台南市政府災害應變告示網（https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx）。