康芮颱風強襲！屏東來義鄉連夜「強制撤村」　撤離124人

記者陳崑福／屏東報導

康芮颱風強襲，各地出現雨勢！潮州警分局配合屏東縣來義鄉公所實施強制撤村，於30日晚間8時許前往預定撤離的村落，一共撤離124人，確保民眾的安全。

▲康芮颱風強襲，屏東強制撤村。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

潮州警分局指出，因應康芮颱風來襲，執行強制撤離山區村民勤務，其中撤離來義鄉來義村67人、義林村41人、丹林村16人共計124人。

警方呼籲，康芮颱風有逐漸增強趨勢，請民眾注意自身安全，勿進入易發生坍方、落石或積水之區域，並儘可能減少外出，以確保自身安全。