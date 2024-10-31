　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

康芮颱風強襲！屏東來義鄉連夜「強制撤村」　撤離124人

記者陳崑福／屏東報導

康芮颱風強襲，各地出現雨勢！潮州警分局配合屏東縣來義鄉公所實施強制撤村，於30日晚間8時許前往預定撤離的村落，一共撤離124人，確保民眾的安全。

▲康芮颱風強襲，屏東強制撤村。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲康芮颱風強襲，屏東強制撤村。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲康芮颱風強襲，屏東強制撤村。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局指出，因應康芮颱風來襲，執行強制撤離山區村民勤務，其中撤離來義鄉來義村67人、義林村41人、丹林村16人共計124人。

▲康芮颱風強襲，屏東強制撤村。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方呼籲，康芮颱風有逐漸增強趨勢，請民眾注意自身安全，勿進入易發生坍方、落石或積水之區域，並儘可能減少外出，以確保自身安全。

▲康芮颱風強襲，屏東強制撤村。（圖／記者陳崑福翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北北基桃明續放颱風假？　蔣萬安：維持今晚8點宣布
快訊／康芮強襲！16縣市豪大雨特報　超大豪雨灌3地
快訊／洋基亂成一鍋粥！　道奇5:5追平
快訊／明上午22縣市全達停班課標準！最新風雨預報出爐
快訊／康芮強陣風！路樹攔腰斷了　壓中小客車
快訊／康芮「眼牆置換失敗」！　風力創紀錄
「10間百貨公司」宣布正常開店！　全台營業情況一次看
5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」網讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮颱風來襲！墾丁國家公園全面封園　沙灘拉起封鎖線

康芮爆雨襲花蓮！紅葉村淹水畫面曝　泥漿灌進馬路慘變河道

台東祖孫騎車左轉！遭轎車迎面撞飛　6歲男童搶救28hrs不治

康芮颱風強襲！屏東來義鄉連夜「強制撤村」　撤離124人

高雄機車便道「躺了一個人」！18歲騎士自摔噴飛　驚悚現場曝

快訊／康芮掀強陣風！彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

突傳爆炸聲！高雄住戶睡夢中驚醒　開窗見「電線冒火」嚇壞

強颱康芮進逼掀14級陣風！台東女凌晨上夜班　慘遭「斷樹砸車」

快訊／超思案「關鍵人」吳諭非　涉詐欺等罪300萬交保

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

《黑白大廚》三星遭前妻爆是大渣男　「劈腿、偷看女客人」還要求NTR

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

康芮颱風來襲！墾丁國家公園全面封園　沙灘拉起封鎖線

康芮爆雨襲花蓮！紅葉村淹水畫面曝　泥漿灌進馬路慘變河道

台東祖孫騎車左轉！遭轎車迎面撞飛　6歲男童搶救28hrs不治

康芮颱風強襲！屏東來義鄉連夜「強制撤村」　撤離124人

高雄機車便道「躺了一個人」！18歲騎士自摔噴飛　驚悚現場曝

快訊／康芮掀強陣風！彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

突傳爆炸聲！高雄住戶睡夢中驚醒　開窗見「電線冒火」嚇壞

強颱康芮進逼掀14級陣風！台東女凌晨上夜班　慘遭「斷樹砸車」

快訊／超思案「關鍵人」吳諭非　涉詐欺等罪300萬交保

快訊／康芮颱風強襲！瑞芳2部落「預警性撤離268人」

國內外航班今取消527架次　離島交通船139航次停航

比山陀兒還強！　侯友宜預示警：風雨會持續加劇「防性撤離1204人」

高雄女大生2度遭撞壓車底不治！買晚餐遇橫禍...家屬悲痛認屍

快訊／北北基桃明繼續放颱風假？　蔣萬安：維持今晚8點宣布

康芮颱風來襲！墾丁國家公園全面封園　沙灘拉起封鎖線

颱風天也要闖　8架次中共軍機出海擾台

康芮爆雨襲花蓮！紅葉村淹水畫面曝　泥漿灌進馬路慘變河道

康芮颱風眼「比整個台南還要大」！　他嚇抖：像在看災難片

TOYOTA「銷售21年經典旅行車」復活有望！將與Corolla共享1.5升動力

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

彰化小姊妹車禍亡　她深夜149字惹哭網

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放

逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘溜出

綠高官2招　掏空台鹽11億

訂2.4萬元旦大餐　他吃完喊窮下場慘了

即／超思案關鍵人吳諭非返台　上銬移送北檢畫面曝光

超思案關鍵人到案　查扣6922萬存款

協禧董座涉內線交易　被移送北檢複訊

與死神搏鬥251天不治…彰化9歲妹過世前3天託夢：我想回家！

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

即／鹽水溪浮屍DNA比對　確認是保五小隊長

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」畫面曝光

高雄大寮車禍！機車噴飛路旁　1人受困救出「無呼吸心跳」

更多熱門

相關新聞

康芮颱風眼「比整個台南還要大」！網全抖爆

康芮颱風眼「比整個台南還要大」！網全抖爆

強颱康芮結構紮實、體型巨大，在風場掃描圖中，強風圈甚至紫到發白，威力驚人，有網友看了衛星雲圖後指出，康芮的颱風眼超大，朝著台灣前進，驚呼「這顆是不是很猛啊？」粉專「台南式 Tainan Style」也驚呼，颱風眼比整個台南還要大。

台北人狂喊假放對了「被風雨嚇壞」！

台北人狂喊假放對了「被風雨嚇壞」！

強颱康芮預計午後登陸黃偉哲要求繃緊神經隨時應對災情

強颱康芮預計午後登陸黃偉哲要求繃緊神經隨時應對災情

「康芮強到靠北！」PTT炸鍋：明天會不會繼續放

「康芮強到靠北！」PTT炸鍋：明天會不會繼續放

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

快訊／彰化路樹攔腰斷了　壓中小客車

關鍵字：

康芮屏東撤離

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

康芮有「好消息」　登陸後風雨快速加大地區曝

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」

快訊／康芮「快速登陸」再放慢　最新動向曝

清水健宣布結束20年AV生涯

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

更多

最夯影音

更多

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面