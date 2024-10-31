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強烈颱風康芮來了！　台南東山區提前預防性撤離61人避險

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶進行預防性疏散撤離。

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東山區30日由區公所率同里長及白河分局東原派出所員警，前往山區南勢里五叉溝及橫路、青山里檳榔宅及凍腳及高原里李仔園等訪視，並勸導預防性疏散撤離行動，共計勸導66人撤離前往他處依親。

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

東山區東原各部落，因地處偏遠山區，為高發土石流警戒區，且道路崎嶇難行，東山區公所趁颱風來襲前，進行勸導疏散撤離，請住戶提早撤離依親，遠離土石流高災害潛勢地區。

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河警分局表示，此次 撤離行動針對東山山區部落的居民進行勸導，防止颱風期間危險區域意外發生，白河警分局和東山區公所等單位合作，順利完成所有勸導，此次撤離61名居民將自行依親前往親友家避險。

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河警分局分局長施宇峰呼籲，颱風來襲不可掉以輕心，因颱風可能造成倒樹、土石崩落、溪水暴漲等災害，為顧及您的人身及財產安全，颱風期間請勿上山或從事戶外活動，以免發生危險。警方已啟動全面防颱應變措施，將持續密切監控所轄山區安全狀況，並與相關單位合作，協助民眾做好防颱和撤離工作。

▲強颱「康芮」來勢洶洶，台南市東山區公所災害應變中心動員，通知轄區內土石流警戒區的住戶61人進行預防性疏散撤離。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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