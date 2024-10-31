對比前2個颱風「康芮強到靠北」　PTT炸鍋：明天會不會繼續放

▲康芮颱風預估今天下午登陸。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

康芮襲台「超胖暴風圈」紫到發白，威力驚人，民眾千萬要乖乖在家防颱。有網友直呼，這次康芮襲台非常有感，還沒登陸就狂風驟雨；還有百貨人員直呼，預期公司只會讓大家早下班，沒想到竟宣布停業一天，令人感到驚訝「這次颱風是不是真的強到靠北啊？」

一名網友在PTT嚇壞直呼，前兩個颱風凱米、山陀兒都是讓北部停了兩天班的強颱，結果在台北的風雨都不強，對北部人而言，賺到沒什麼風雨的兩天假，「康芮還沒登陸，台北就風強雨驟的，康芮是不是算蠻有料的颱風？」

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還有網友以「這次颱風是不是真的強到靠北」為標題發文，稱晚上作夢都夢到中部百貨宣布今天停止營業，期待到六點半醒了就睡不著了，「本來想說早下班就不錯了，結果剛剛群組居然真的宣布直接暫停營業一天。」該網友說，「這是台中欸，那個頂多晚上班早下班的日系百貨欸...這次颱風是不是真的強到靠北啊？」

此外，許多網友也紛紛回應，「明天會不會繼續放」、「中壢整晚雨用倒的」、「 下一整夜...扯」、「林口大雨中」、「林口都會淹水了」、「雨量整個拍打，好有颱風的感覺欸！真的好久好久沒體驗到颱風的Feel了」、「這次這顆真的有料」、「還沒來風就很強了」、「真的有感雨大到被吵醒」、「還好有放，外面風雨有夠大」、「新店的雨用炸的」、「蠻猛的，沒白放了」、「不知道禮拜五會不會影響到」、「台北很久沒這樣感受颱風的威力了」。

天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，強颱康芮持續以穩定的速度接近台灣，暴風圈從周三晚開始接觸台灣本島陸地，作為首當其衝的蘭嶼，長時間觀測到17級以上陣風，與此同時迎風面的北部、東半部的雨量也快速累積，宜蘭山區已經出現局部超大豪雨，上午風雨還會持續增強。

李至晟說，預測颱風會在今天下午登陸，位置逐漸北調，目前預測花東交界機會較高，預測登陸前風雨以北部、東半部較大；至於中南部要等到下午中心登陸過山後，海峽南部轉為偏南到西南風，風雨會快速增大。

李至晟分析，到了今天晚上，康芮颱風中心可能在中部一帶出海；到周五會在台灣海峽，並改以偏北的方向接近中國沿岸，強度也會持續減弱。

李至晟提到，一個比較好的消息是康芮颱風的速度不算太慢，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，周五上午台灣本島會很快由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報。

李至晟表示，所以預測周五台灣在上半天的風雨比較大，特別是受到颱風南側的西南風影響的中南部山區，其他地區雖然有強風和間歇降雨，但相比今天已經是顯著緩和了；目前預測在周五晚上到周六清晨，隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣周邊暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。

另外，氣象署今（31日）上午10時公布最新風雨預報，明天上午全台22縣市風雨都達停班課標準，如下：

風力預報達停班課標準地區：

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣

雨量預報達停班課標準地區：

桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區和平地、花蓮縣山區和平地、台東縣山區和平地

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台北市等部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。