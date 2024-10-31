康芮來襲合歡山飆14級風破紀錄　武嶺驚見機車騎士

記者黃翊婷／綜合報導

強颱康芮來襲，第一道雨帶已正式與台灣本島接觸，合歡山測站甚至測到14級風，打破過往紀錄。網友們一早透過網路直播關注合歡山武嶺亭的即時影像，只見現場風雨交加，鏡頭不斷搖晃，一度斷訊黑屏，沒想到就在大家幫鏡頭君集氣的時候，忽然看到一名機車騎士冒著風雨行駛過去，紛紛留言替騎士捏一把冷汗。

▲網友們在監視器畫面中看到一名機車騎士冒著風雨行駛。（圖／翻攝自YouTube／台灣即時影像監視器，下同。）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，康芮颱風的第一道雨帶正式與台灣本島接觸，合歡山測站測到14級風，刷新站史第一的陣風紀錄。

▼▲合歡山武嶺亭今早的監視器畫面，風雨大到一度看不清楚現場狀況。

YouTube頻道「台灣即時影像監視器」的合歡山武嶺亭直播，今日一早吸引許多網友在線關注，透過鏡頭可以看到現場風雨交加的狀況，風雨大到鏡頭不停搖晃、畫面模糊，甚至一度斷訊黑屏。

沒想到就在大家忙著幫鏡頭君集氣的時候，畫面右下角突然出現一名機車騎士，冒著風雨繼續往前行駛（大約上午7點51分時的畫面）。網友們紛紛留言為騎士感到擔憂，希望他能平安抵達目的地，「希望剛剛那個機車（騎士）能安全到小7」、「這種風速，機車裝個翅膀，瞬間起飛」、「51分騎過去的不知道有沒有平安下山」。