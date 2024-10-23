武嶺停車場機車道只收銅板惹議　悠遊卡及一卡通增設完成

▲合歡山武嶺停車場增設機車悠遊卡及一卡通繳費方式。（圖／林業保育屬南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

合歡山日前湧入大批「追星族」，卻因為武嶺停車場機車車道僅收銅板、許多騎士被困而引發民怨，林業及自然保育署南投分署表示，隨即督促委託廠商（歐特儀股份有限公司）研議增加電子支付系統設備，目前已完成悠遊卡及一卡通之電子支付系統，歡迎民眾多加利用。

南投分署表示，合歡山三處停車場於今年4月初實施收費以來，因位處高山偏遠，且出入口受現場地形限制及電力系統不穩定等因素，委託廠商僅能在機車道先設置單一通道，並採較為簡易的投幣方式繳費；不過為提升服務效能，委託廠商已於10月18日完成悠遊卡及及一卡通電子支付系統設備之增設。

廠商指出，經上週假日使用情形，目前實際電子支付使用率為3至5%，後續將再檢討遊客使用需求及場地可行性，研議是否增設兌幣機，至於其他電子支付方式仍受現有場地限制，無法設置車牌辨識裝備，且機車僅採計次收費方式，因此以現金及悠遊卡（一卡通）較為便利實用，未來將再檢討評估，以期整合其他支付系統。

▲▼合歡山武嶺停車場及機車停放區。

南投分署另呼籲，近期追星人潮及車潮變多，尤在週末假日凌晨，有不少民眾湧入及塞爆武嶺周邊道路，警察單位忙於到場疏導交通及取締，民眾應遵守交通規則，不要隨便亂停車，注意行車安全。