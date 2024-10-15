合歡山機車停車場只收10元硬幣　騎士困1.5小時...釣出一票苦主

▲合歡山武嶺停車場不時發生機車騎士違規行駛汽車道逃票的亂象。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

合歡山武嶺等3座高山收費停車場已於今年兒童節4月4日啟用，其中機車每次收費20元，不過仍不時出現騎士逃票的亂象，且票閘因只收10元硬幣，也常造成騎士想付款不成而受困的情形、衍生民怨；業者指出，將研議增設兌幣機、電子支付等便民設備。

熱門景點合歡山的三座收費停車場包括武嶺、昆陽、合歡山莊，採委外管理，規劃停車格數為一般小型車計151格、重機15格、機車47格，費率為汽車周一至周四（不含例假日）每小時50元、週五至週日（含例假日）每小時60元，當日最高上限300元；機車每次20元，停車有15分鐘內免費之緩衝措施，採柵欄式管控進出，汽車以車牌辨識、機車以投幣票卡式入場，於自動繳費機繳費後離場；主管單位林業保育署南投分署盼能以使用者付費原則，提高停車場周轉率、降低環境負載量，改善每逢周末假日就出現各式車輛塞爆、違停的「武嶺夜市」。

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▲合歡山停車場機車道票閘因只收10元硬幣，造成機車騎士迭生抱怨。（圖／林業保育署南投分署提供）

不過日前有一名陳姓網友在「環島騎車趣」PO文表示，武嶺停車場機車進出一次20元，但票閘卻設計成只能投2枚10元硬幣，以至於他準備離時騎到閘門口，發現身上只有1枚10元、2枚5元，投入後2個5元被退出來，也沒有兌幣機可將百元鈔換成硬幣，頓時進退不得也不知所措，只感覺「糗大了！」

許多有相同遭遇的苦主紛紛回文，有人說：「我關在停車場一個半小時，也是車友幫忙脫困，差點被20（元）逼死在山上」、「身上硬幣就一顆10元，剩的都50元，卡在那，還好有好心人換我零錢」，也有人大酸：「號稱AI大國，連電子支付都沒。」

委外停車收費的業者則回應，未來將增設兌幣機，並與設備廠商研議規劃電子多元支付方式，以改善機車騎士的不便，不過因停車場空間不足，因此無法在機車道採用車牌辨識系統，並提醒民眾若因付費問題受困場內，可以對講機與管理人員聯絡、協助排除狀況，切勿違規逃票。