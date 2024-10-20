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合歡山湧追星族！「武嶺7080」卡路中釀大塞車　警一舉動全場叫好

文／中央社

合歡山武嶺今(20日)湧入大批遊客追彗星、等日出，造成交通壅塞，1輛黑色租賃汽車違規停車占據車道，使得車流大打結；警方到場舉發獲民眾叫好，並提醒勿違停、注意行車安全。

▲▼ 合歡山擠滿觀賞彗星的遊客。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

▲合歡山擠滿觀賞彗星的遊客。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書，下同）

8萬年一遇的紫金山-阿特拉斯彗星掀起全球觀星潮，這週假日也有不少年輕人騎機車「夜衝」海拔3275公尺合歡山武嶺追彗星、等日出，重現「武嶺夜市」熱鬧場景，但大批車潮釀省道台14甲線合歡山路段一早大塞車，南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所員警到場疏導。

合歡山清晨天候不佳，雖起濃霧飄雨，但不減大批遊客熱情，塞爆知名地標武嶺亭，加上1輛黑色租賃汽車路邊違規停車，更是造成交通大打結。翠峰派出所長張勝華等人一早淋雨騎機車穿過車陣到場疏導交通，並舉發這輛黑色出租車，獲現場民眾大聲叫好。

▲▼ 合歡山擠滿觀賞彗星的遊客。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

▲車牌「7080」的黑色轎車違規停路中，造成交通大打結，警方趕赴現場開罰。

警方表示，黑色出租車使用人為1男、1女外籍人士，疑到附近爬山而違規停車，依規定舉發，截至中午開出12張違規停車罰單，昨天則開出約15張；另外，昨天發生4件汽機車事故，今天也有2件機車騎士自摔事故，呼籲遊客勿疲勞駕駛、勿違規停車。

▲▼ 合歡山擠滿觀賞彗星的遊客。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

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