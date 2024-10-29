3年前手術紗布留體內！　47歲女長期腹痛…致輸卵管被切除

▲殘留患者體內的紗布。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇連雲港一名男子28日晚間指控，當地一醫院在4年前，幫自己的母親做手術，當時體內的紗布未完全取出，導致母親長期腹痛，對身心都造成嚴重的傷害。他懷疑，是醫生操作不當，不過目前涉事醫院未給予他解釋，令他相當氣憤，將此事發布在網上。

據《大皖新聞》報導，該名男子表示，自己的母親2020年，在連雲港東海縣駝峰鄉一醫院，做「輸卵管囊腫切除手術」，術後一直被腹痛、婦科問題困擾，生活及精神受到嚴重影響。

他說道，直至日前，母親在另一家醫院做檢查，發現腹內有異物，起初懷疑是腫瘤，但透過手術，竟取出一塊紗布，「醫生說，紗布在她體內已有多年，和周圍組織結腸、子宮黏在一塊，腐爛無法剝離，只能將腐爛的部位組織切除，輸卵管也被迫切除。」

他氣憤直呼，「這種怪事竟發生在我母親身上！我不知道做手術的醫護人員，你們的責任感和專業能力何在？出了這麼大的醫療事故，院方和主治醫護人員目前都沒有給我們一個合理的解釋，甚至連個道歉都沒有，真讓人難以接受，希望有關部門重視此事，對院方及相關醫護人員問責到底。」

東海縣衛健委工作人員29日表示，此事正在調查之中，目前不了解全面情況，他們調查清楚後，會再公開更新資訊。