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台灣創新技術博覽會奪14獎　崑山科大獎牌數榮登全國科大第一

▲台灣創新技術博覽會在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，崑山科技大學，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台灣創新技術博覽會在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，崑山科技大學，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣創新技術博覽會於10月17至19日在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，19日為發明競賽得獎頒獎典禮。崑山科技大學持續以蓬勃的研發能量參與賽事並延續好成績，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一，展現技職學校研發與創新能量，備受好評！

▲台灣創新技術博覽會在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，崑山科技大學，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

崑山科大多年來皆在此賽事中斬獲多項佳績，今年榮登獲獎數最多的科技大學，工程、創媒與民生學院參賽隊伍各有斬獲。李天祥校長表示，校方鼓勵師生積極投入研發、爭取專利，勇奪獎牌的師生團隊，其作品全數皆已獲得發明或設計專利。其中，由視覺傳達設計系鄭中義指導112級畢業生羅生旻、柯庭筠、李沁慈、廖展頡、鄭倬、劉佳儀等人，以「年曆組」榮獲金獎，其以展現台菜文化為主軸，將12道辦桌菜作為切入點，提供深入瞭解台菜背後的故事，並以插畫方式呈現，帶給讀者新台灣味的感動。最特別的是，該作品由師生團隊於112年榮獲2023年度德國紅點品牌與傳達設計大獎「傳達設計」類紅點設計獎的「台味俱全」所衍伸，可看性十足！

另外，崑山科大也拿下4件銀獎作品，機械工程系劉鑑德教授、張育斌教授指導112級畢業生沈宏恩，以「應用於聚合材料製品之摩擦攪拌鑽孔方法」獲獎，其技術能在3D列印薄殼上產生襯套後攻牙，進行已列印製品的孔位修改，這個過程能直接以手工具便利操作，因此在原型設備開發的工程應用方面，能幫助業者縮短元件或設備的開發時程。不僅如此，此專利技術還能在非織品材料與其他元件鎖附的應用，具有絕佳的潛力與效益，因而獲評審肯定奪牌。

▲台灣創新技術博覽會在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，崑山科技大學，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

時尚展演事業系陳怡君教授、洪慶助教授指導四年級邱芊綠、薛卉晴以「蕾絲織品」榮獲銀獎。本案結合織品硬化技術，以及傳統竹編工藝技術，透過染整及印花技術，將蕾絲織品印花打造成家飾建材的材料之一，使傳統織品產業擴大其材料使用性，讓原本只運用於服裝製成、家飾設計的織品材料，最終產品可以廣泛運用於室內家飾或居家建材的一部分，並協助台灣廠商將該研發產品推廣至日本市場。

先進應用材料工程系謝明君教授、機械系翟大鈞教授與江智偉教授、智慧機器人工程系孫書煌教授指導博士班鍾天穎、碩士班二年級林家彬、劉蕙綺、鄭琮諺及112級畢業生鍾政儒，則以「管道廢熱回收節能裝置」同樣獲得銀獎，該作品利用熱電晶片來將熱能轉換為電能，將中低溫熱能源(＜300oC)回收，並建置一個溫差的環境與散熱裝置，提高廢熱回收的發電效率，並將專利技術技轉廠商，共同改良散熱裝置與工業廢氣導入管內技術，提高回收效能。

▲台灣創新技術博覽會在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，崑山科技大學，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第4項銀獎作品為環境工程系蕭明謙教授指導110級畢業生王冠文、112級畢業生李秉叡、碩二生林焜壬及台南大學四年級蕭伯翰等人組成跨校團隊，以「利用均質機搭配次氯酸鈉之汙泥減量及回收蛋白質之方法與用途」獲獎，該作品利用均質機快速進行汙泥減量及回收蛋白質之方法，為全新的發明技術。傳統汙泥減量減量過久且效果不彰，未考慮最後汙泥之回收再利用。超音波汙泥減量設備造價高昂，均質機設備容易放大且成本便宜。本方法利用均質機可快速回收汙泥中蛋白質，當作高價飼料添加劑販售，可達環保及循環經濟之目標，因而獲獎。

▲台灣創新技術博覽會在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，崑山科技大學，奪下1金4銀9銅共14面獎牌，得獎牌數為全國大學第二、更是全國科大第一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，崑大共有8組團隊獲得銅獎，由行政副校長暨電腦與遊戲發展科學學士學位學程鐘俊顏教授團隊的「滅火調度控制系統及自動化滅火系統」、電機系李振興教授團隊的「具備雙鏡頭辨別之狗大便清理機器人及其清理方法」、時尚系呂之蕙教授與公共關係暨廣告系郭靖邦教授團隊的「斗笠」、視傳系鄭明輝教授團隊的「聲音盒子複合音棒夾具」、機械系徐孟輝教授團隊的「橢圓繪圖儀」及「組裝式層架手推車」、資訊管理系王平教授團隊的「分散式網路流分析惡意行為偵測系統與其方法」、機械系朱孝業教授團隊的「黏度計之導流裝置及黏度檢測的方法」，以及機械系邱韋丞教授團隊的「葉脈型重組器」等作品，皆獲得評審肯定奪獎，顯示崑山科大師生在發明創新的豐碩的成果，在全國科大當中佔有舉足輕重的地位。

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