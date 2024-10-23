老婆行動派！人夫無預警「被抓去結紮」超慌　術後驚呆大推

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在很多人都不想生小孩，就有男網友表示，今年走入婚姻，婚前他常開玩笑要結紮不生，女方原本還搖擺不定，後來也認同不要生。沒想到，某天女方下班後，突然問「要不要去結紮」，接著馬上預約、出門，令他超慌張。結果不只不會痛，也沒什麼不舒服的感覺，令原PO詫異直呼沒那麼可怕，也大推「男生做的好處真的蠻多的」，引發話題。

這位男網友在Dcard發文「突然被老婆抓去結紮」，文中表示，婚前他就有跟女方討論過要不要有小孩，他就會開玩笑要結紮不生。當時女方還有些搖擺不定，後來也認同「不生快樂一生」。可就在某天老婆下大夜班之後，回到家一坐下就問「要不要去結紮啊？」他就打趣回答「紮啊哪次不紮？」

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當時，女方用著手機沒回他，他也不以為意地滑起自己的手機，沒想到過一下子，女方開始講電話，「喂你好，想請問x醫師今天有診嗎？」「喔喔2點是嗎？那有機會今天就紮嗎？」「了解，我會陪伴先生一起去的」，然後馬上帶他出門。

原PO雖然超錯愕，但也只能故作鎮定地起身，後來在一陣混亂的思緒中回過神來，人已經在手術床上了。但手術結束後，他回想過程，其實沒有想像中恐怖，麻醉就跟一般打針沒什麼兩樣，「就是蛋蛋會有點酸酸的感覺。」甚至後來他還詢問「抱歉醫師可以打斷你一下嗎？麻醉是不是還沒打完？」才知道手術已經快結束了。

後來手術完，他也沒什麼不舒服的感覺，「其實結紮原本就沒那麼可怕，事前就知道這個道理，但是突然被拉去結紮真的有點慌張。」接著他則大推，「事後想想其實男生做的好處真的蠻多的，可以讓老婆安心，也不傷老婆的身體」，也打趣笑說「提醒一下各位，如果老婆執行力超強，請先做好心理準備。」

貼文引發熱論，「你這個紮男」、「男生願意紮真爆幹加分。」還有過來人也認同大推，「只有打麻藥部分會有點痛感，剩的都還好，術後就可以上班了。我的工作需要激烈跑動。完全沒影響」、「男生結紮的CP值太高，女生的不管是裝避孕器、吃藥、結紮，全都沒男生來的簡單，男生乖乖的去吧！結完胃口也一直很好，完全沒影響到。」