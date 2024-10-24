女兒右眼手術「左眼也被開了」！爸爸傻眼　院方：醫生出於好心



▲大陸河南省新鄭市一名4歲女童因右眼長囊腫，因此進行切除手術。（圖／翻攝自微博／小莉幫忙）

圖文／CTWANT

大陸河南省新鄭市一名4歲女童因右眼長囊腫，因此進行切除手術。不過事後家長發現，女童的左眼竟也動了手術，但在這之前都沒有任何溝通。對此，醫院方回應，醫生可能出於好心才開刀，但確實在溝通上有瑕疵。

根據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報導，河南新鄭一名4歲女童因右眼長有黃豆大小的囊腫，被送往當地公立人民醫院進行手術切除。豈料手術結束後，家屬發現女童的左眼竟然也被醫生動了手術。

家屬質疑，術前並沒有對左眼進行過檢查，也沒有接到醫生任何關於左眼手術的溝通，因此相當震驚和不解。女童的張姓父親直言，手術前醫院一直只針對右眼進行檢查，術中醫師也未曾提前告知要處理左眼的問題，不明白為何會發生這樣的事。

對此，醫院方回應，手術中發現左眼也有囊腫，醫護人員的判斷是符合醫學上的常規，醫生可能出於好心才開刀，但確實在溝通上有瑕疵。

消息曝光後引發議論，不少人譴責醫院的疏忽和醫生的不負責任行為，大家紛紛留言「絕對做錯了，哪裡有沒檢查就這麼好心給人家做手術」、「醫生不會白做不收錢的手術的」、「這個是個小手術，哎現在醫生太難了」、「我當時就是做一個，另一個也發現一起做了」。

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