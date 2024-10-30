「我是你舅媽！」家聚後她摩鐵痛醒　慘遭外甥甩耳光硬上

▲桃園一名男子性侵舅媽，遭判4年4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園男子見舅媽小梅（化名）酒醉，竟叫計程車將她載到摩鐵侵犯，過程小梅因下體疼痛驚醒怒喊「我是你舅媽」，卻遭外甥狂甩耳光，性侵得逞。桃園地院審理，法官判定外甥犯行屬實，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑。外甥又上訴到台灣高等法院，法官審酌外甥認罪並同意賠償，改判他4年4月徒刑。可上訴。

判決指出，女子小梅(化名)於2022年7月2日中午，到丈夫的姊姊家聚餐喝酒，餐後因不勝酒力，由外甥阿雄(化名)叫計程車護送回家。不料小梅上車後便因酒醉昏睡，因下體疼痛驚醒時，竟發現自己身在摩鐵，正遭阿雄侵犯。小梅隨即奮力抵抗並怒斥「我是你舅媽」、「不要這樣」、「你是畜生嗎」，卻遭阿雄狂甩數十個耳光喊「妳再講我就打妳」，繼續性侵得逞，暴力手段導致小梅下體血流不止。

直到下午5時30分許，小梅才趁隙逃到櫃檯，請摩鐵員工幫忙叫計程車逃回家，腫著臉向兒子哭訴遭性侵，此時阿雄也趕到小梅家賴著不走，還問「能不能用錢解決」，直到小梅家屬通知阿雄的老婆到場，才將阿雄帶離。小梅家屬隨即報警並帶小梅驗傷，結果在她內褲褲底內層檢驗出阿雄的DNA，而小梅除了雙頰紅腫，陰道口也發現新傷。

桃園地院審理，法官認為阿雄身為外甥，卻不尊重長輩，利用小梅酒醉不省人事乘機性交，等她醒來，又違反意願硬上，造成小梅身心難以抹滅的傷痕，依犯強制性交罪，處阿雄4年6月徒刑。

阿雄上訴並認罪，台灣高等法官審酌他坦承全部犯行，並同意賠償民事審判認定的金額75萬元，改判他4年4月徒刑。可上訴。

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