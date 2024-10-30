　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我是你舅媽！」家聚後她摩鐵痛醒　慘遭外甥甩耳光硬上

▲苗栗1名女子2019年前6月北上中壢找友人玩向陳姓男子借宿一晚，陳男當晚欲性侵遭拒，憤而找友人硬上得逞還強索10萬元才放人，女子事後報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園一名男子性侵舅媽，遭判4年4月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園男子見舅媽小梅（化名）酒醉，竟叫計程車將她載到摩鐵侵犯，過程小梅因下體疼痛驚醒怒喊「我是你舅媽」，卻遭外甥狂甩耳光，性侵得逞。桃園地院審理，法官判定外甥犯行屬實，依犯強制性交罪，處4年6月徒刑。外甥又上訴到台灣高等法院，法官審酌外甥認罪並同意賠償，改判他4年4月徒刑。可上訴。

判決指出，女子小梅(化名)於2022年7月2日中午，到丈夫的姊姊家聚餐喝酒，餐後因不勝酒力，由外甥阿雄(化名)叫計程車護送回家。不料小梅上車後便因酒醉昏睡，因下體疼痛驚醒時，竟發現自己身在摩鐵，正遭阿雄侵犯。小梅隨即奮力抵抗並怒斥「我是你舅媽」、「不要這樣」、「你是畜生嗎」，卻遭阿雄狂甩數十個耳光喊「妳再講我就打妳」，繼續性侵得逞，暴力手段導致小梅下體血流不止。

直到下午5時30分許，小梅才趁隙逃到櫃檯，請摩鐵員工幫忙叫計程車逃回家，腫著臉向兒子哭訴遭性侵，此時阿雄也趕到小梅家賴著不走，還問「能不能用錢解決」，直到小梅家屬通知阿雄的老婆到場，才將阿雄帶離。小梅家屬隨即報警並帶小梅驗傷，結果在她內褲褲底內層檢驗出阿雄的DNA，而小梅除了雙頰紅腫，陰道口也發現新傷。

桃園地院審理，法官認為阿雄身為外甥，卻不尊重長輩，利用小梅酒醉不省人事乘機性交，等她醒來，又違反意願硬上，造成小梅身心難以抹滅的傷痕，依犯強制性交罪，處阿雄4年6月徒刑。

阿雄上訴並認罪，台灣高等法官審酌他坦承全部犯行，並同意賠償民事審判認定的金額75萬元，改判他4年4月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨
田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」堆滿一車
快訊／台南腐屍膠帶捆全身　2煞羈押禁見
「根本不該放颱風假」！他開第一槍籲取消
LIVE／「沒有台北」21縣市明天達停班課標準　氣象署最新說
彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放　嬤撕心裂肺痛
快訊／康芮進逼「全台列陸警」　明午後直衝台灣登陸
快訊／高雄市府急令「5行政區」撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

國5彭山隧道追撞翻車！北向全線一度封閉　車陣回堵5公里

超思案關鍵人「日本返台」接受偵訊中　北檢查扣6922萬存款

康芮颱風來襲　里港警協助三地門鄉「德文+達來」預防性撤村

快訊／高雄鬧區十字路口「轎車撞小黃側翻」　下班車潮塞爆

快訊／台南腐屍落網2煞供詞兜不攏　僅認「綑綁膠帶」法官准押

月嫂吸安非他命害男嬰染毒！一度獲判無罪　更一審重判8年

Ubike阿北運動公園打手槍....嚇壞民眾　他辯：只是在抓癢

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」抓不完　堆滿一車畫面曝光

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放　嬤撕心裂肺痛哭

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

殷瑋回應颱風假。

張書豪結婚才破「Gay蜜傳言」　又激吻人夫..歐陽妮妮：很適合啊！

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

國5彭山隧道追撞翻車！北向全線一度封閉　車陣回堵5公里

超思案關鍵人「日本返台」接受偵訊中　北檢查扣6922萬存款

康芮颱風來襲　里港警協助三地門鄉「德文+達來」預防性撤村

快訊／高雄鬧區十字路口「轎車撞小黃側翻」　下班車潮塞爆

快訊／台南腐屍落網2煞供詞兜不攏　僅認「綑綁膠帶」法官准押

月嫂吸安非他命害男嬰染毒！一度獲判無罪　更一審重判8年

Ubike阿北運動公園打手槍....嚇壞民眾　他辯：只是在抓癢

田園版侏儸紀公園！屏東「綠鬣蜥成災」抓不完　堆滿一車畫面曝光

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」小手緊握不肯放　嬤撕心裂肺痛哭

陽明海運15艘14,000 TEU級全貨櫃輪　再續租6年

不斷更新／強颱康芮來勢洶洶！明日全台停班課懶人包看這裡

李杏「中空裝」框出東西半球！紅毯同台森田剛　嗨喊圓夢：追星最高成就

康芮強颱以巔峰之姿襲台　明午「全台籠罩暴風圈」灌豪大雨

血糖破千！他「全身泡糖水裡」　專家見3餐菜單：能走進門診不簡單

康芮颱風來襲！　國3「林邊交流道到大鵬灣」開放民眾停車

店面調漲9000元不租了！雙方撕破臉　房東列細項求償50萬結果曝

強烈颱風「康芮」來襲　台電台南區處、南水六區處全力戒備防颱

大巨蛋演唱會抽成上千萬、漏水僅罰300萬　議員籲蔣萬安重談分潤

國5彭山隧道追撞翻車！北向全線一度封閉　車陣回堵5公里

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

與死神搏鬥251天不治…彰化9歲妹過世前3天託夢：我想回家！

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

即／街頭被撞搶救8個月　伸港小妹妹昨夜不治

即／台南大貨車撞腳踏車！女騎士慘卡輪下搶救不治

彰化小姊妹不治…無照駕駛喊「沒錢賠」：那就抓去關啊！

國3塞車陣遭大車夾殺　2男全身骨折慘死

彰化9歲妹不治　阿嬤PO文悲慟告別

「我是你舅媽」家聚後她摩鐵痛醒慘遭外甥硬上

快訊／康芮颱風強襲！　台東宣布「6點後全縣停班課」

即／台中爸送孩上學被砍到見骨　兇煞落網曝動機

即／PO文挨轟　整復師請辭台中民政顧問

線上賭博網站揪辣妹當荷官　15個月狂撈22億

肛塞蓮蓬頭+裸吃排泄物　SM淫魔辱9少女下場曝

鄭文燦案審判長請病假到退休　內部炸鍋

更多熱門

相關新聞

女被醫生偷打鎮定劑　醒來發現遭性侵拍照

女被醫生偷打鎮定劑　醒來發現遭性侵拍照

印度西孟加拉邦傳出誇張性侵案件，一名女子去醫院看病，被醫生施打鎮定劑後遭到性侵，醫生還趁她昏迷時，用她的身體擺出許多姿勢拍照，事後拿這些照片威脅她，勒索要錢。

桃園女童當街被強拉侵犯　張雅琳籲全民「雞婆」成為兒少守護者

桃園女童當街被強拉侵犯　張雅琳籲全民「雞婆」成為兒少守護者

女打到警局「訂披薩」　員警目睹她被壓地性侵

女打到警局「訂披薩」　員警目睹她被壓地性侵

即／北市前偵查隊長涉4度性侵　堅稱婚外情糾紛判決出爐

即／北市前偵查隊長涉4度性侵　堅稱婚外情糾紛判決出爐

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上代價200萬

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上代價200萬

關鍵字：

桃園性侵審判酒後親戚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／明天21縣市風雨達停班課標準！最新預報「僅台北市未達標」

好消息！周杰倫宣布「大巨蛋門票加開」

《黑白大廚》三星遭前妻爆是「世紀渣男」

快訊／資深男星石英過世享壽82歲

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

石英家屬證實死訊！女兒曝「3天前就過世」遺願曝光

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／康芮加速「陸警範圍再增6縣市」　剩4縣市還未納入

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面