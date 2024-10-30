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女大生系館喝醉遭性侵！他硬上「代價200萬」　法院再判1年10月

▲▼昏迷,性侵,昏倒。（示意圖／取自123RF）

▲新竹一名男大生系館性侵女同學，以200萬元達成民事和解，被法院判緩刑5年。（示意圖／取自123RF）

記者閔文昱／綜合報導

新竹一名陳姓男大生於2023年6月，與女同學約在系館地下儲物室喝酒聊天，卻在對方酒醉不清時，趁機性侵得逞。事後，女同學報警提告，新竹地方檢察署完成偵查後依法起訴陳男，最終法院依乘機性交罪判他1年10月徒刑、緩刑5年，全案可上訴。

根據法院判決書，陳男與女同學為朋友關係，2人於2023年6月4日晚間11時許，相約至系館地下一樓的儲物室內喝酒聊天。然而在隔天凌晨2時許，陳男趁女同學酒醉昏睡之際，自行將其內褲脫去並性侵得逞。女同學在過程中被痛醒，隨即把陳男給推開，並急忙撥打電話向友人求助逃離現場，再向警方報案求助。

新竹地院在審理此案時，陳男直接在法庭上坦承犯行。法官認為，陳男漠視他人之身體及性自主權，乘機性交造成被害人精神上難以磨滅之陰影，但考慮到陳男沒有任何前科，並且已與被害人以200萬元達成民事和解，且有按期給付賠償金，故最終判處1年10月徒刑、緩刑5年，期間需付保護管束，全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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