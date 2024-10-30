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女病患被醫生偷打鎮定劑　醒來發現「衣服沒穿好」遭性侵拍照

一名女童在日記揭露遭繼父性侵，但法院卻判繼父無罪。（示意圖／達志影像／非本文當事人）

▲女子給醫生打針後陷入昏迷。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度西孟加拉邦傳出誇張性侵案件，一名女子去醫院看病，被醫生施打鎮定劑後遭到性侵，醫生還趁她昏迷時，用她的身體擺出許多姿勢拍照，事後拿這些照片威脅她，勒索要錢。

警方29日表示，他們逮捕了西孟加拉邦北24區縣哈斯納巴德(Hasnabad)一名醫生，這名醫生被控，幫一名丈夫在外地工作的女病患治療時，注射鎮定劑後性侵。

受害者表示，她以前常常給這名醫生治療，某次就診時，醫生建議幫她打針，她原本不想打針，但最後仍被說服，然而打完針後突然覺得很暈，人便失去知覺，醒來時發現自己衣衫不整。

受害者表示，醫生不但性侵她，還趁她昏迷時拍下許多不雅照片，威脅她如果不支付40萬印度盧比（約台幣15多萬元），就會把照片公開在網路上，她一個人覺得很無助，後來把遭遇告訴在外地工作的丈夫，丈夫趕回後帶她到警局報案。

警方表示，他們接到報案後將涉案醫生逮捕，被告已在法院接受過訊問，檢察官要求將他交回警局進行5天拘留，「我們正在對他進行訊問，以查出案件更多細節」。

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