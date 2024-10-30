快訊／北市前偵查隊長涉4度性侵　堅稱婚外情糾紛判決出爐

▲台北市警局中正第一警分局偵查隊前隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市警局中正第一警分局偵查隊前隊長陳彥錦，前年（2022年）值班時喝酒並涉性侵1位女子得逞，經女方向警局揭發，陳被查出對同1位被害人有4度侵犯紀錄、涉犯強制性交等罪嫌，陳不認罪，辯稱雙方為婚外情，合意性交但發生感情糾紛，台北地院審結，依公務員假借職務上權力故意犯強制性交等4罪，重判應執行有期徒刑7年，可上訴。

檢方起訴指出，陳彥錦從2020年12月到2022年5月，分別於住家、車上與辦公室等處所，涉4度侵犯同1位女子，其中3次強制性交得逞、1次強制性交未遂，女方不甘受辱，2022年6月驗傷後向警局督察室、婦幼警察隊等單位檢舉。

女方並指稱2020年9月和陳彥錦同車時，在車內遭陳男性騷擾，因超出6個月提告期限，女方無從追究。警局認為陳男值班喝酒已違反勤務規定，更在酒醉後涉犯性侵重罪，將陳男停職並送辦。

陳彥錦到案堅稱和女方合意性交、沒違反對方意願，試圖力拚無罪，被起訴涉犯強制性交等罪嫌後，陳仍主張無性侵犯意、辯稱本案是感情糾紛，他與女方為婚外情關係。北院原訂今年（2024年）6月初宣判，但再開辯論審理後，今做出判決。

現年48歲的陳彥錦畢業於警察大學66期，年輕時曾任法務部前部長施茂林隨扈，歸建警職成為受培養的辦案人才，專長為緝毒工作，歷練北市文山第一警分局與中正一分局偵查隊長，原是被重點栽培的二線三星中階刑警幹部，本案被起訴後，陳已被記2大過免職，他提行政訴訟企圖保住警職，但提告逾期，被判敗訴確定。