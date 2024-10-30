　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／北市前偵查隊長涉4度性侵　堅稱婚外情糾紛判決出爐

▲▼中正一分局偵查隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市警局中正第一警分局偵查隊前隊長陳彥錦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

台北市警局中正第一警分局偵查隊前隊長陳彥錦，前年（2022年）值班時喝酒並涉性侵1位女子得逞，經女方向警局揭發，陳被查出對同1位被害人有4度侵犯紀錄、涉犯強制性交等罪嫌，陳不認罪，辯稱雙方為婚外情，合意性交但發生感情糾紛，台北地院審結，依公務員假借職務上權力故意犯強制性交等4罪，重判應執行有期徒刑7年，可上訴。

檢方起訴指出，陳彥錦從2020年12月到2022年5月，分別於住家、車上與辦公室等處所，涉4度侵犯同1位女子，其中3次強制性交得逞、1次強制性交未遂，女方不甘受辱，2022年6月驗傷後向警局督察室、婦幼警察隊等單位檢舉。

女方並指稱2020年9月和陳彥錦同車時，在車內遭陳男性騷擾，因超出6個月提告期限，女方無從追究。警局認為陳男值班喝酒已違反勤務規定，更在酒醉後涉犯性侵重罪，將陳男停職並送辦。

陳彥錦到案堅稱和女方合意性交、沒違反對方意願，試圖力拚無罪，被起訴涉犯強制性交等罪嫌後，陳仍主張無性侵犯意、辯稱本案是感情糾紛，他與女方為婚外情關係。北院原訂今年（2024年）6月初宣判，但再開辯論審理後，今做出判決。

現年48歲的陳彥錦畢業於警察大學66期，年輕時曾任法務部前部長施茂林隨扈，歸建警職成為受培養的辦案人才，專長為緝毒工作，歷練北市文山第一警分局與中正一分局偵查隊長，原是被重點栽培的二線三星中階刑警幹部，本案被起訴後，陳已被記2大過免職，他提行政訴訟企圖保住警職，但提告逾期，被判敗訴確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／再轟3分砲！　洋基10比4領先道奇
陳美鳳拿敬老卡搭捷運遭攔下！　站務員質疑：也太年輕
日氣象廳警告：康芮將升最高等級「猛烈颱風」
快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐
快訊／與死神搏鬥8個月　彰化小妹妹昨夜不治
康芮變成「黑色甜甜圈」！　驚人衛星照曝光
快訊／威爾斯陽春砲拉開比數　洋基6比4道奇
快訊／高雄何時宣布是否放颱風假　陳其邁回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女會計通姦董座生子！和正宮同住14年還晉身董事　爭產鬧翻挨告

走光也不怕！高雄短裙妹偷遍娃娃機店　爬上機台「整箱搬」畫面曝

快訊／員林大排驚見「1女浮水面」！警消急攔截吊掛　送醫搶救中

「小翁立友」失蹤60天　友人憂性命安危...將面求張安樂相助

注意！颱風夜彰化和美「送肉粽」　送煞時間+路線曝光

離婚分產談不攏！花蓮男番刀狂砍前妻兒子頭頸　血跡噴濺滿地

國光女神、比特王、勾惡、酷炫質疑開票挨告　中選會告誹謗被打臉

女分手揪3男鐵鎚圍毆前任　氣喊「打死他」下場曝光

快訊／街頭遭撞飛！與死神搏鬥8個月　伸港小妹妹昨夜不治

台中BMW猴爭議多！家被球棒砸門還潑漆畫面曝　警：去年逮11人

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

氣象署「停班課」新做法出爐　行政院長：盼地方政府能配合

殷瑋回應颱風假。

駕訓班車擦撞超線車誰錯？　三寶馬路車禍網熱議

許瑋甯被疑有孕　「邱澤只誇很漂亮」

轎車打右轉燈沒注意到？　女騎士見空隙秒加速撞上

女會計通姦董座生子！和正宮同住14年還晉身董事　爭產鬧翻挨告

走光也不怕！高雄短裙妹偷遍娃娃機店　爬上機台「整箱搬」畫面曝

快訊／員林大排驚見「1女浮水面」！警消急攔截吊掛　送醫搶救中

「小翁立友」失蹤60天　友人憂性命安危...將面求張安樂相助

注意！颱風夜彰化和美「送肉粽」　送煞時間+路線曝光

離婚分產談不攏！花蓮男番刀狂砍前妻兒子頭頸　血跡噴濺滿地

國光女神、比特王、勾惡、酷炫質疑開票挨告　中選會告誹謗被打臉

女分手揪3男鐵鎚圍毆前任　氣喊「打死他」下場曝光

快訊／街頭遭撞飛！與死神搏鬥8個月　伸港小妹妹昨夜不治

台中BMW猴爭議多！家被球棒砸門還潑漆畫面曝　警：去年逮11人

快訊／康芮颱風來襲！阿里山森林遊樂區休園　林鐵停駛3天

約基奇29分超級大三元加衛少大復活　金塊OT險勝籃網

北北基桃維持晚間8點宣布是否上班上課　侯友宜親揭原因

女會計通姦董座生子！和正宮同住14年還晉身董事　爭產鬧翻挨告

女打電話到警局「訂臘腸披薩」　員警趕到目睹她被男子壓地性侵

湖人「曾血栓」7呎新援獲准參賽　洛城最可能得到爵士長人？

不斷更新／托雷斯8局3分砲重傷害、賈吉適時安　洋基11比4道奇

日本環球影城最新任天堂「咚奇剛國度」將開幕　跨年26小時無限玩

朱芯儀掛急診！一照胃鏡驚「整組都壞掉了」醫示警2習慣：很不好

談「九二共識」重要性　國台辦：界定兩岸同屬一中，非國與國關係

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

即／台南大貨車撞腳踏車！女騎士慘卡輪下搶救不治

國3塞車陣遭大車夾殺　2男全身骨折慘死

即／街頭被撞搶救8個月　伸港小妹妹昨夜不治

台南腐屍「爛到認不出」！殯葬業者看傻：蛆很大隻

快訊／高雄24歲男獨入柴山失聯　今早尋獲

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上代價200萬

綠高官2招　掏空台鹽11億

即／台中爸送孩上學被砍到見骨　兇煞落網曝動機

北市前議員兒偷拍「與17歲女友」性愛　曾當色情按摩師

送孩上學被砍到見骨　妻小目擊嚴重驚嚇

即／北市前偵查隊長涉4度性侵　堅稱婚外情糾紛判決出爐

即／不滿女房東罵「幹X娘」　中和男持刀刺死她！

18歲男猥褻女童遭羈押　桃園看守所特別安排舍友

更多熱門

相關新聞

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上代價200萬

女大生系館喝醉遭性侵！他硬上代價200萬

新竹一名陳姓男大生於2023年6月，與女同學約在系館地下儲物室喝酒聊天，卻在對方酒醉不清時，趁機性侵得逞。事後，女同學報警提告，新竹地方檢察署完成偵查後依法起訴陳男，最終法院依乘機性交罪判他1年10月徒刑、緩刑5年，全案可上訴。

已婚下士性侵醉女！辯「3分鐘不可能犯案」被打臉

已婚下士性侵醉女！辯「3分鐘不可能犯案」被打臉

桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

桃園女童遭強擄侵犯！　中度身心障礙男：只是想做朋友

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

下藥性侵多女拍裸照　狼醫判關158年

下藥性侵多女拍裸照　狼醫判關158年

關鍵字：

性侵強制性交偵查隊長停職免職

讀者迴響

熱門新聞

康芮「全台明颱風假機率高」　連放2天？關鍵曝

快訊／明放颱風假？　氣象署說話了

康芮「風雨預測」出爐！　8縣市颱風假達標

快訊／8縣市明午前達停班課標準　最新風雨預報出爐

康芮逼近台灣　全台明日颱風假一次看

曾被諷「陪睡換獨家」　美女記者秘戀名嘴直擊

快訊／康芮05：30發陸警　首波警戒區曝

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

機車停身旁　彰化嬤「跌坐灌溉溝」無呼吸心跳

康芮暴風圈估深夜觸陸　恐「全台陸警」明後最劇

台中明天是否放颱風假　盧秀燕回應了

托雷斯3分砲重傷害　洋基11比4道奇

LIVE／康芮「颱風眼緊縮」明挑戰巔峰

雲端發票抽獎發生百億年一見奇蹟　百萬網紅PO機率

康芮變強颱！　全台風雨最大時間曝

更多

最夯影音

更多

莫莉萬聖節「復刻Met Gala紅毯」　揪「潘若迪扮席琳狄翁」笑翻XD

康芮「巨大暴風圈」快速變肥　直衝2天登陸穿尾！半個台灣紫爆

阿北過馬路被休旅車撞飛　女駕駛喊：我沒看到人

粉絲求苗可麗罵「緊去睏」　圓夢瞬間超興奮：謝謝！

許瑋甯被疑有孕「邱澤只誇很漂亮」　避好友攙扶：不知道要生幾個了XD

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面