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綠鬣蜥泛濫！萬丹紅豆苗被吃光　屏東嬤氣炸帶長棍驅趕　

記者陳崑福／屏東報導

目前正值屏東萬丹紅豆栽種的季節，但剛長出幼苗的紅豆苗就被綠鬣蜥吃光，萬丹鄉籍縣議員洪宗麒每晚帶著鄉親捕抓，抓不勝抓，苦不堪言；由於屏東縣政府編助捕捉綠鬣蜥經費已用盡。立委蘇清泉（30）日找來農業部官員協調後，官員承諾今年捕捉綠鬣蜥補助經費沒有上限，明年也將會更寬列經費，希望將綠鬣蜥危害降到最低。

▲萬丹鄉籍縣議員洪宗麒帶著鄉親綠鬛蜥 。（圖／洪宗麒提供）

▲萬丹鄉80歲阿嬤帶著棍子守著剛長出的紅豆苗，驅趕綠鬟蜥 。（圖／縣議員洪宗麒提供）

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▲萬丹鄉籍縣議員洪宗麒帶著鄉親綠鬛蜥 。（圖／洪宗麒提供）

▲萬丹鄉籍縣議員洪宗麒帶著鄉親綠鬛蜥 。（圖／洪宗麒提供）

蘇清泉表示，外來種綠鬣蜥當成寵物飼養而逃跑或遭棄養，近年在屏東已自行繁殖到泛濫成災，雜食性的綠鬣蜥雖然鮮少傷人，卻會對農作物造成危害，在以農業為主的屏東，遏止野生綠鬣蜥數量泛濫成災，造成農作物大量損失，政府部門必須重視。

▲萬丹鄉籍縣議員洪宗麒帶著鄉親綠鬛蜥 。（圖／洪宗麒提供）

他指出，每抓一隻綠鬣蜥，地方政府原有有200多元的補助，由於目前正值萬丹栽種季節，剛長出幼苗的紅豆就被大舉入侵的綠鬛蜥吃得精光，農民損失慘重。

▲立委蘇清泉找來農業部人員增加補抓綠鬛蜥補助經費 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉找來農業部人員增加補抓綠鬛蜥補助經費 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲立委蘇清泉找來農業部人員增加補抓綠鬛蜥補助經費 。（圖／蘇清泉服務處提供）

蘇清泉指出，根據資料，今年全台已抓了5萬多隻綠鬛蜥，其中屏東就占超過一半，導致縣政府今年編列350萬元經費已全部用盡，農民擔憂沒有補助經費下，綠鬛蜥更加猖獗，尤其正值栽種期的萬丹紅豆更首當其衝，損失慘重。

為解決這項問題，蘇清泉今在國會辦公室找來農業部相關官員協調，務必要在經費上給予支持，農業部林業保育署官員當面承諾，對捕捉綠鬣蜥將會繼續給予補助，強調「補助無上限」，同時也承諾明年也更會寬列預算。

蘇清泉說，綠鬣蜥問題不會因為補助抓捕而獲解決，他正責成助理研擬修法，將爬蟲類納入《動物保護法》管理，減少因寵物飼養、放生等造成環境危害，以降低外來種生物威脅台灣原有的正常生態與生活。

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