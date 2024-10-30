與死神搏鬥251天…彰化9歲妹託夢「很難受」：我想回家！心跳停了

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳家小姊妹2月間遭無照駕駛撞飛，2人傷勢嚴重入院搶救，姊姊9月5日宣告不治，而9歲的妹妹與死神搏鬥251天後也宣告不治。小姊妹的阿公表示，妹妹昨天有託夢給叔叔的女友，說她「很難受、想回家」，29日晚間就離世了，令家人心碎不已。

▲彰化伸港陳家小姊妹遭無照駕駛撞飛，搶救多日後宣告不治。（資料圖／漢基醫院提供）

回顧整起事發經過，彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹與弟弟2月22日放學時，遭一名無照蕭姓駕駛開休旅車撞飛，姊妹倆重傷送醫搶救，雖然醫療團隊傾盡全力醫治兩姊妹，但小姊姊9月5日仍因中樞神經衰竭離世，而9歲妹妹則是因重度昏迷被轉往漢基醫院呼吸照護中心治療。

▲蕭姓駕駛將小姊妹撞飛。（圖／民眾提供）

陳小妹的阿公29日上午到漢基醫院探視時發現，妹妹狀態和平時不同，平常摸陳小妹的手時，她身體會動來動去，但昨日上午卻沒有動靜，血壓也下降，下午就接到醫院通知「呼吸停止」，家人趕赴醫院，而後陳小妹轉送彰基急救，一度恢復呼吸心跳，轉入加護病房內，但最終仍挽不回一條幼小的生命。

阿公表示，29日晚間9時許將陳小妹遺體接回家，弟弟跟阿祖們在家等待，他透露，小姊姊過世前3天曾託夢給弟弟說「我要回家了」，29日凌晨小妹妹託夢給叔叔的女友，說自己很難受、想回家了。而家人歷經8個多月在家中、醫院奔波，也瘦了一大圈，談到兩姊妹離世傷心不已，眼眶都紅了，令人相當不捨。