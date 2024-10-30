「記得去找姊姊」彰化9歲妹撐251天不治　嬤PO割心文悲慟告別

▲彰化陳姓小姊妹敵不過死神，接連離世，小姊妹阿嬤在臉書寫下告別文，字字句句割心。（圖／翻攝臉書）



記者唐詠絮、游瓊華／彰化報導

彰化伸港鄉陳家小姊妹與弟弟2月22日時，遭無照葉姓男子駕駛休旅車撞飛，姊妹2人入院搶救，10歲小姊姊上月過世，昨天在漢基醫院呼吸照護中心的9歲小妹妹也傳出離世噩耗。接連痛失兩名愛孫，小姊妹的阿嬤在臉書上寫「阿嬤的心肝二寶貝，妳已經好了，不痛了，記得要去找姊姊，兩個姊妹一起才不會孤單哦！」字字句句透露不捨，也讓人痛心。

▲撐了251天，遭到無照撞飛的9歲陳小妹傳出噩耗，昨夜離世。（圖／記者唐詠絮攝）



小姊妹阿嬤在臉書上寫下，「要記得阿嬤在妳耳邊交代的話哦！要找到姊姊，跟姊姊一起跟菩薩、媽祖婆去修行，跟姊姊做一對快樂的小天使！」最後也哀痛寫「天啊，為什麼一次帶走我兩個可愛的孫女，我要怎麼活下去，我不要！」

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月22日放學時，遭到一名蕭姓駕駛撞飛，2姊妹都重傷送醫急救，醫療團隊傾全力醫治2姊妹，但小姊姊在9月5日中樞神經衰竭去世；9歲陳小妹也重度昏迷，被轉往漢基醫院呼吸照護中心照護，日前原本還傳出陳小妹生命跡象穩定，四肢還逐漸長肉，未料現傳出過世噩耗，令家屬心碎不已。