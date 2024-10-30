超巨大！金門雞舍驚見「26kg、3.5m」緬甸蟒　暫置一夜順利野放

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門中蘭地區有一處雞舍28日午間出現巨蟒！業主察覺雞群騷動，查看發現一條肥大的緬甸巨蟒企圖「偷雞」，嚇得趕緊通報119，請捕蛇人員前來逮走，送往金門縣野生動物救援暨保育協會檢傷安置；經獸醫檢查，確認這條緬甸蟒為公蛇，長達3.5米、重約26公斤，且未植入過晶片，個性相當溫馴，身長、體重皆創近年發現之野生個體紀錄；經詳細檢查並無明顯外傷，暫置一夜後遂於昨(29)日進行野放，重返大自然懷抱。



▲金門一處雞舍驚見長達3.5米、重約26公斤的緬甸巨蟒。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金門野保協會總幹事陳鳳華指出，雖然民眾可能會在雞舍發現緬甸蟒，但其實他們在野外以鼠類、青蛙為食，可以為農田減少非常多的損害。而目前時節將入冬，金門地區的緬甸蟒雖不會進入冬眠，但活動力仍會大幅降低，比較常在午間氣溫較暖時才出來補獵進食。

陳鳳華說，發現這條緬甸蟒的雞舍因靠近樹林，也比較容易遭蛇類入侵，藉此呼籲民眾，如果是在居家範圍發現蛇蹤，請立即撥打119通報，會有專業委外廠商前去捕捉，切勿擅自獵捕，以免發生危險；若是在野外遇到蛇類，請安靜離開或繞過，讓蛇回到大自然。

陳鳳華表示，28日捕獲的這條緬甸蟒未曾植入晶片，經檢測為雄性，體長3.5米、體重約26公斤，為近年來發現最大的野生個體；經獸醫檢查評估健康且無外傷，已於昨日進行野放。

無獨有偶，正當記者於金門野保協會採訪時，委外捕蛇廠商又送來一條小南蛇，今(30)日也捕獲一條長達2.25米的緬甸公蟒，顯示近期蛇類活動仍頻繁，提醒民眾於野外活動時多加注意。

縣府農林科提醒，金門的緬甸蟒受野生動物保育法、國家公園法規範，不得隨意獵捕、虐待騷擾或宰殺，一旦觸法將面臨6萬元到30萬元不等的罰款；呼籲民眾若遇到蟒蛇，可讓牠自行離開或通報「1999」等相關單位，切勿擅自獵捕，以免觸法。