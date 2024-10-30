嫩妹被當撞警炸街猴！　警掏電擊槍「啪啪響」威嚇...遭控執法過當

記者許權毅／台中報導

台中市一名18歲女騎士24日行經華山路，獨自前往望高寮看夜景，返程時員警攔查4部機車，她正好從路邊起步經過，員警誤以為是要衝撞警方，拿出拋射式電擊槍按下電弧聲威嚇。女騎士質疑警方執法過當，也強調自己絕非「炸街猴」。警方則說，女騎士當下有些微蛇行，且沒有減速跡象，才用電弧聲示警，但並未電擊。

▲台中一名18歲女騎士被誤會要衝撞員警，警方拿出電擊槍發出電弧聲威嚇。（圖／翻攝Threads）



女騎士說，自己從路邊起步，剛騎約60公尺而已，速度不算快，而警方沒有設置攔檢站，也沒有看到警方在揮手示意，看見後立即煞車停下，但員警還是拿著電擊器指著自己。女騎士說，自己根本沒有想要衝撞員警，覺得很錯愕，員警很激動，態度也很差，還說「剛18歲就這樣！」自己只是經過，覺得警方執法過當。

針對女騎士的質疑，烏日警分局大肚所公布蒐證書面表示，當晚是獲報有民眾騎車聚集，才會前往，本就不是設置攔檢站臨檢，密錄器也拍下，4部機車看見員警揮手示意後，立即向路邊停靠，女騎士則在最後面，起步後朝一名員警方向騎乘，並非往路邊騎乘。

▲警方公佈密錄器，拍下女騎士當下並未靠邊停，員警才拿出電擊槍。（圖／記者許權毅翻攝）



員警見狀，判斷女騎士疑有衝撞員警之嫌，為避免發生嚴重碰撞傷害事故，拿出拋射式電擊器警戒，以電擊器產生電弧聲用以警示，員警喊「熄火！電下去哦！」另名員警一同上前控制機車，女騎士也配合下車。警方說，員警並未電擊到女騎士，女騎士熄火下車後即停止使用，現場依規定查證人員身分、車籍無誤後即讓其離去。

警方說，女騎士與其他遭攔騎士有交談，應為熟識關係，研判為同一群民眾。但女騎士說，當天只有自己一人前往，只是剛好發現是認識的朋友。

至於女質疑警方執法過當一事，警方表示，女騎士蛇行，且未依照指示向路邊停靠，使用電擊器示警並無過當。另經警方查證，現場人員均有駕照，無異狀，隨即讓人員離去。