▲她零運動「靠早餐吃2物」甩掉長期脂肪肝，醫生曝背後原因。（圖／Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

現代人普遍營養過剩，加上攝取大魚大肉、運動量不足，恐養出脂肪肝，肝膽腸胃科醫師錢政弘分享，他日前替一名30多歲女子診斷時，發現對方多年的脂肪肝消失了，追問之下才得知對方並未多運動，只是早餐改吃「冰地瓜」和「初熟的香蕉」，就成功減掉5公斤及讓脂肪肝消失。

肝膽腸胃科醫師錢政弘29日在臉書分享，有一名女性病患28日上門回診，對方長期有輕度脂肪肝在追蹤，而這次對方的脂肪肝消失了，讓他忍不住好奇問「妳是不是變瘦了」，女子一聽立刻開心地回答「最近三個月瘦了5公斤，從76降到71公斤」。

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錢政弘接著又問「妳是怎麼瘦的，靠運動嗎」，女子聽了回答，「我沒有運動，主要是改變早餐吃的東西」、「早上改吃1至2根地瓜，約100至200克，1根香蕉，偶爾再多2顆水煮蛋，加上一杯咖啡」、「以前會吃麵包，現在都不吃了。晚上盡量不吃澱粉，就瘦下來了」。

女子還說，她的地瓜是前一天蒸好放在冰箱冰過，隔天再食用。錢政弘解釋，地瓜中的澱粉在冰過之後結構會改變，形成「抗性澱粉」，抗性澱粉對於人體比較不容易消化吸收，可避免高血糖。

同樣的，女子選擇初熟的香蕉（沒有黑點的）食用，其抗性澱粉含量也較高，較適合減重，香蕉越成熟，抗性澱粉會轉換成葡萄糖和果糖，容易造成血糖上升，不利減重。

至於水煮蛋，錢政弘說，水煮蛋是很好的蛋白質來源，早餐可以吃水煮蛋，不是真的水煮，而是用電鍋蒸，非常快，無油不調味，吃起來沒負擔又營養。