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高雄新秘境！百年「湯姆生古道」跨六龜杉林　天然芬多精+茶香

▲湯姆森古道探索(楠梓仙溪段) 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲湯姆森古道探索(楠梓仙溪段) 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

位於高雄杉林至六龜山區的「湯姆生古道」，這條長約七公里的百年古道，不只是一條簡單的山路，更是一部活生生的歷史教科書，1871年，英國攝影家約翰·湯姆生在此留下珍貴的歷史照片，為這條古道增添了神秘色彩，漫步其中，彷彿穿越時空，親身體驗先民們翻山越嶺的艱辛歷程。

高雄觀光圈期待透過「湯姆生古道」特色遊程，從古道的人文歷史，到野生山茶的獨特風味，讓國際遊客深入了解台灣的自然環境，體驗我們的飲食文化。同時，我們也希望通過生態旅遊的方式，推動當地社區的發展永續觀光，「森林茶旅」不僅是一次旅行，更是一次與大自然對話、與歷史交融的珍貴機會，它邀請全球各地的遊客放慢腳步，細細品味台灣南部的自然與人文之美。

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▲湯姆森古道探索(楠梓仙溪段) 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲六龜山茶故事館茶席。（圖／記者吳奕靖翻攝）

在專業嚮導的帶領下，遊客可以安全地體驗溯溪的樂趣，讓清涼的溪水拂過腳踝，享受茂密的樹冠釋放出豐富的芬多精，還能在森林中品味色香味俱全的在地時令餐點。此外，手洗愛玉的體驗也是一大亮點。愛玉是台灣特有的天然果凍，遊客可以親手體驗如何將愛玉籽變成天然消暑的愛玉果凍。

另外在高雄六龜區，這裡孕育著台灣獨有的珍寶 「台灣本土野生茶」，這裡的茶樹生長在原始森林中，在高大樹木的庇護下緩慢生長，造就了其獨特的風味。這裡的醇香紅寶茶、葉香白鑽茶和長韻碧玉茶，還曾在2023年榮獲比利時最佳風味獎章三星評價。

由新發社區及新開部落共同經營的六龜山茶故事館，能讓遊客深入了解山茶的種植歷史和製作過程，並在茶席師的帶領下，透過五感體驗品茗的樂趣。值得一提的是，新發社區通過農村再生政策，不僅提高了當地茶農的收入，還鼓勵更多茶農採用友善環境的耕作方式，這種可持續發展的模式，正是現代深度旅遊追求的理想狀態。

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