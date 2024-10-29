車內霉味+導航失靈！網友PO文疑買到泡水車　專家教5招防踩雷

▲專業技師提醒避免買到泡水車，一定要檢查底盤 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中度颱風康芮持續增強，由於有侵襲台灣的可能性，讓高雄市長陳其邁呼籲大家要留意！對高雄市民來說，上次凱米颱風以及山陀兒颱風的恐怖印象還在，甚至造成泡水車，一名網友疑似買到泡水車引發消費糾紛，他把慘痛過程寫到網路分享，提醒大家注意。

一名網友在PTT發文，表示自己在上個月透過朋友介紹，以18萬元購買了一台二手車，里程數約3.5萬公里，一開始沒有太多狀況，不過越開越有問題，從電子系統的導航故障開始，車內也傳出陣陣霉味，讓他覺得很古怪，開去保養廠檢查，發現底盤也有生鏽狀況，因此家人懷疑可能是凱米颱風期間的泡水車。

這名網友後來聯絡前車主，結果前車主完全聯絡不上！這讓吃瓜的網友們紛紛留言熱議，提醒「直接去附近維修廠檢修一下吧，天災最恐怖的是人心」、「你這回原廠調維修紀錄，里程可能有貓膩」、「對方都沒接你電話了可想而知是在躲你啊」。

▲專業技師提醒避免買到泡水車，打開引擎蓋檢查是否有泥沙殘留 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但真的是泡水車嗎？真便宜汽車百貨維修技師蔡仁峰就教大家購買二手車時的幾個關鍵，尤其是在颱風、豪雨等災害發生之後，第一、車內氣味：如有霉味或異味，可能是泡水的徵兆。第二、 底盤檢查：若底盤有生鏽或腐蝕跡象，需提高警覺。第三、 電子設備功能：如導航系統、音響等頻繁失靈，可能與水災有關。第四、車內裝潢檢查內裝是否有水痕或更換過的痕跡。最後是打開引擎蓋查看水箱、充電馬達、電線插座、引擎旁的小零件等是否有泥沙殘留。

蔡仁峰也提醒，選擇有信譽的二手車商及確認車輛檢驗報告也是保障購車安全的關鍵，同時遇到消費糾紛時，應該及時採取行動，並向專業單位尋求協助，保障自身權益。