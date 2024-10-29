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土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

▲▼徐甘舒。（圖／徐甘舒提供）

▲來自土耳其的徐甘舒自小確診糖尿病，愛上自行車運動並入籍台灣。（圖／徐甘舒提供）

記者許宥孺／高雄報導

今年31歲的土耳其正妹徐甘舒(Susu)，在13歲那年確診第一型糖尿病，因愛上單車運動，喜歡中文和台灣的山路風景，20歲來到台灣定居並取得國籍。Susu多年來靠著自行車運動、自律飲食精準控糖，低血糖就邊騎邊吃，高血糖就邊騎邊打胰島素，在善用連續血糖監測器的情況下，她能享受最愛的單車運動，並與糖尿病和平共存。

來自土耳其的正妹徐甘舒Susu，在20歲移居台灣，並取得台灣國籍。Susu在13歲時突然暴瘦，就醫確診第一型糖尿病，但她隱藏了多年糖友身分，直到醫師提醒她，自行車運動時間長，應讓身邊的人知道疾病史，遇緊急狀況才能及時獲得協助。而Susu的父親也鼓勵她，喜歡妳的朋友，還是一樣會喜歡妳，她才鼓起勇氣透過拍攝國際糖友自行車隊紀錄片，公開自己的病情。

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▲▼徐甘舒。（圖／徐甘舒提供）

▲Susu經常在自行車上打胰島素或補充食物控制血糖。（圖／徐甘舒提供）

▲土耳其正妹徐甘舒在13歲確診糖尿病，多年靠運動、自律飲食和疾病和平共處。（圖／記者許宥孺攝）

▲Susu靠連續血糖監測器監測血糖變化。（圖／記者許宥孺攝）

身為糖友，Susu鼓勵糖尿患者別灰心，並堅持培養運動習慣，靠運動控制血糖，像她選擇長程單車運動，一次就騎士80公里起跳，最遠有330公里，而在運動過程中，她透過連續血糖監測器，隨時監測血糖變化，低血糖就邊騎邊吃，高血糖就邊騎邊打胰島素。

「現在的我，很喜歡自己的糖尿病！」Susu說，她以前飲食都亂吃，也不做運動，不會照顧好自己，罹患糖尿病後，開始執行少油、少甜、少辣的健康飲食，並開始培養運動興趣，現在的她變得更健康，更喜歡自己了。

▲許先生施打胰島素41年，形容打胰島素猶如拿筷子吃飯。（圖／記者許宥孺攝）

▲許先生施打胰島素41年，形容打胰島素猶如拿筷子吃飯。（圖／記者許宥孺攝）

另一名糖尿病友是77歲的許先生，他年輕時跑外務，天熱就狂灌涼水、冬瓜茶、綠豆湯，36歲時突然一個月暴瘦12公斤，就醫確診第二型糖尿病。他施打胰島素41年，形容打胰島素就像拿筷子吃飯一樣，是一件再自然不過的事情，身上也常備糖果以備低血糖發作。此外也持續騎自行車、練太極氣功，多年來血糖都穩定，腎功能也維持得很好。

糖尿病是國人第5大死因，平均每10人就有1人罹患糖尿病，但仍有不少人對糖尿病及治療方式有所誤解。台灣基層糖尿病協會李洮俊理事長指出，胰島素是治療糖尿病的最重要藥物之一，國人擔心胰島素打了就無法脫離、誤以爲打胰島素等於疾病很嚴重、打胰島素會導致洗腎等錯誤觀念，不僅讓國內糖友胰島素施打率僅約12%，遠低於國外動輒25%以上，更值得關注的是，延遲注射胰島素反而使得糖尿病控制不佳，提高洗腎的風險。

▲▼台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣基層糖尿病協會理事長李洮俊。（圖／記者許宥孺攝）

李洮俊理事長指出，糖尿病只要好好控制，平均餘命可與常人無異！在台灣，罹患糖尿病超過50年的民眾不在少數，活過100歲的也不是沒有。」像是前總統李登輝，與糖尿病相伴38年，天天打4次胰島素，被醫師稱讚是「最聽話的病人」。

台灣在明年就要邁入超高齡社會，高齡長壽將成為糖尿病照護重點。台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟醫師表示，患者高齡、病齡長期、疾病共病將是糖尿病常態。在多樣共病的情況下，病人照護更複雜，不再只是單純的驗血糖、開藥與吃藥模式，而是從生活習慣、心理支持，甚至家庭支持系統，還有適時的上下轉診、橫向連結，這時就要仰賴基層診所與居家醫療照護結合。

▲台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟醫師。（圖／記者許宥孺攝）

▲台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟醫師。（圖／記者許宥孺攝）

陳宏麟表示，除了滿足患者醫療需求，「去汙名化」對於糖尿照護也很重要，糖尿病其實就是血糖過高的一個疾病，但因為疾病遭到污名化，部分國人不僅罹患糖尿病會不好意思講，甚至有人打胰島素時還要躲起來。每年11月14日是「世界糖尿病日」，希望透過病友的故事，翻轉民眾對於疾病的刻板印象。

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