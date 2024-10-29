Q版媽祖「微遶境」林園工業區　綠色和平：四輕擴張，神明嘸愛

▲綠色和平抬著Q版媽祖遶境。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

綠色和平今天抬著一尊高達3.5公尺高的媽祖，在高雄林園石化工業區舉辦一微型遶境。全長約4公里，行經中油石化事業部、四輕、台塑等臺灣重要石化及塑膠生產工廠，以創意遊行形式，表達在全球熱議塑膠減產，石化產能過剩的當下，臺灣也應該通盤檢視石化產業擴張的必要性。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，「塑膠有99%來自石油跟天然氣，這是不少人會忽略的事實，我們來到林園工業區就是想點出這個事實。我們呼籲臺灣政府，尤其是行政院、經濟部和環境部，應盡快檢討臺灣石化以及塑膠製造產業的需求。尤其今年核定四輕擴建，和淨零減碳目標自相矛盾，也跟不上國際減塑腳步。我們期待臺灣政府再度成為東亞領頭羊，淘汰一次性塑膠、設定重複使用目標的政策，展現成為減塑典範的企圖」。

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遶境隊伍出動近40名行動志工，拉著「四輕擴張，神明嘸愛」標語，以看顧著臺灣人民、香火鼎盛的民間信仰媽祖為主神，並有「塑膠減產」、「停止擴建」等令旗在兩旁，兩只大號「無杯」的擲筊，象徵石化擴張，媽祖也搖頭的意涵。為此，綠色和平表示，事先到林園區周邊的媽祖廟上香詢問，擲筊得到聖杯才進行這個創意遶境行動。

在臺灣，石化業依然以生產大宗泛用塑膠為主，以四輕為例，主要製造乙烯，然而根據中華石油化學工業2024年報顯示，過去10年臺灣對乙烯的需求量，從2019年後持續下降，近2年的減幅尤其顯著。臺灣乙烯的產能利用率在2022、23年降低到82.9%、66.9%，下降的幅度，對比全球在2023年下滑到82%，還來的更嚴重。但是，行政院卻於2024年初核定了四輕更新的計畫，預算1062億元，預計擴大新建乙烯年產能 100 萬公噸之輕油裂解工場。

▲綠色和平抬著Q版媽祖遶境。（圖／記者吳奕靖翻攝）

莊筱庭指出「從國際到在地，都顯示石化產能過剩，供過於求，石化產業也增加塑膠垃圾和環境汙染，加劇氣候變遷，造成你我和下一代的負擔。因此，四輕到底應不應該擴建，政府應該要有更全面的評估和審核機制，像是工安和環評委員會，以及園區人員就業需求和輔導轉型等相關措施，都應審慎以對」。

《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty）源起於 2022 年 3 月的聯合國環境大會決議，要制定一項具有法律約束力的條約解決全球塑膠污染，被喻為自《巴黎氣候協定》以來最重要的國際環境協議。前四次談判已在不同國家舉辦，表定第五次、也是最後一次談判協議，將於11月25日到12月1日在韓國釜山舉行。預計呼籲石化產業停止擴張，塑膠全面減產，將是談判桌上與場外倡議重點。