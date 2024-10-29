　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Q版媽祖「微遶境」林園工業區　綠色和平：四輕擴張，神明嘸愛

▲綠色和平抬著Q版媽祖繞境 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲綠色和平抬著Q版媽祖遶境。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

綠色和平今天抬著一尊高達3.5公尺高的媽祖，在高雄林園石化工業區舉辦一微型遶境。全長約4公里，行經中油石化事業部、四輕、台塑等臺灣重要石化及塑膠生產工廠，以創意遊行形式，表達在全球熱議塑膠減產，石化產能過剩的當下，臺灣也應該通盤檢視石化產業擴張的必要性。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，「塑膠有99%來自石油跟天然氣，這是不少人會忽略的事實，我們來到林園工業區就是想點出這個事實。我們呼籲臺灣政府，尤其是行政院、經濟部和環境部，應盡快檢討臺灣石化以及塑膠製造產業的需求。尤其今年核定四輕擴建，和淨零減碳目標自相矛盾，也跟不上國際減塑腳步。我們期待臺灣政府再度成為東亞領頭羊，淘汰一次性塑膠、設定重複使用目標的政策，展現成為減塑典範的企圖」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遶境隊伍出動近40名行動志工，拉著「四輕擴張，神明嘸愛」標語，以看顧著臺灣人民、香火鼎盛的民間信仰媽祖為主神，並有「塑膠減產」、「停止擴建」等令旗在兩旁，兩只大號「無杯」的擲筊，象徵石化擴張，媽祖也搖頭的意涵。為此，綠色和平表示，事先到林園區周邊的媽祖廟上香詢問，擲筊得到聖杯才進行這個創意遶境行動。

在臺灣，石化業依然以生產大宗泛用塑膠為主，以四輕為例，主要製造乙烯，然而根據中華石油化學工業2024年報顯示，過去10年臺灣對乙烯的需求量，從2019年後持續下降，近2年的減幅尤其顯著。臺灣乙烯的產能利用率在2022、23年降低到82.9%、66.9%，下降的幅度，對比全球在2023年下滑到82%，還來的更嚴重。但是，行政院卻於2024年初核定了四輕更新的計畫，預算1062億元，預計擴大新建乙烯年產能 100 萬公噸之輕油裂解工場。

▲綠色和平抬著Q版媽祖繞境 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲綠色和平抬著Q版媽祖遶境。（圖／記者吳奕靖翻攝）

莊筱庭指出「從國際到在地，都顯示石化產能過剩，供過於求，石化產業也增加塑膠垃圾和環境汙染，加劇氣候變遷，造成你我和下一代的負擔。因此，四輕到底應不應該擴建，政府應該要有更全面的評估和審核機制，像是工安和環評委員會，以及園區人員就業需求和輔導轉型等相關措施，都應審慎以對」。

《全球塑膠公約》（Global Plastics Treaty）源起於 2022 年 3 月的聯合國環境大會決議，要制定一項具有法律約束力的條約解決全球塑膠污染，被喻為自《巴黎氣候協定》以來最重要的國際環境協議。前四次談判已在不同國家舉辦，表定第五次、也是最後一次談判協議，將於11月25日到12月1日在韓國釜山舉行。預計呼籲石化產業停止擴張，塑膠全面減產，將是談判桌上與場外倡議重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
碧潭誘殺2幼女　狠母認罪願用餘生彌補
國3重大車禍釀2死　死者身分曝光
颱風假宣布時間延後？　高市府回應了
LIVE／康芮「開眼」估暴風圈今年最大　氣象署最新說明
快訊／康芮颱風海上警報發布！　首波警戒區域出爐
快訊／沈慶京繼續押！　北院裁准延押2月
遭房客狠殺慘死家中！　女房東最後身影曝光
台南腐屍膠帶捆全身「爛到認不出」　殯葬業者看傻：蛆很大隻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄新秘境！百年「湯姆生古道」跨六龜杉林　天然芬多精+茶香

土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

康芮逼近台灣　石門水庫調節性放水...下游民眾勿入河道

參加婚禮！新娘無袖禮服「腋下炸毛」她喊震三觀　全場開酸

每月有3萬能用！在北部租屋「薪水怎麼分配」　網搖頭：乖乖住家裡

氣象署多增2100預報！颱風假宣布時間延後？　高市府回應了

康芮開眼了！估從「台東登陸」猛穿心　專家示警：有著渾厚大眼

快訊／颱風「康芮」海上警報發布　首波警戒區域出爐

LIVE／康芮「開眼」估暴風圈今年最大　氣象署最新說明

應徵行政助理「老闆約大廟面試」　她擲3聖杯卻嚇逃！

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

高雄新秘境！百年「湯姆生古道」跨六龜杉林　天然芬多精+茶香

土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

康芮逼近台灣　石門水庫調節性放水...下游民眾勿入河道

參加婚禮！新娘無袖禮服「腋下炸毛」她喊震三觀　全場開酸

每月有3萬能用！在北部租屋「薪水怎麼分配」　網搖頭：乖乖住家裡

氣象署多增2100預報！颱風假宣布時間延後？　高市府回應了

康芮開眼了！估從「台東登陸」猛穿心　專家示警：有著渾厚大眼

快訊／颱風「康芮」海上警報發布　首波警戒區域出爐

LIVE／康芮「開眼」估暴風圈今年最大　氣象署最新說明

應徵行政助理「老闆約大廟面試」　她擲3聖杯卻嚇逃！

力挺護國神山！　中環砸逾3億敲進335張台積電

湯姆漢克斯驚嘆新片用AI「立即變臉」　不用等8個月後製

3年前手術紗布留體內！　47歲女長期腹痛…致輸卵管被切除

張艾嘉被林柏宏搞慘　直接放棄開店　到海邊玩沙

波蘭陶聯名梵谷「家變美術館」　德國頂級TRAUMINA羽絨被登台

高雄新秘境！百年「湯姆生古道」跨六龜杉林　天然芬多精+茶香

群創第3季EPS 0.05元　估Q4電視面板價格持穩

土耳其正妹13歲成糖友　騎自行車與糖尿病共存…變正港台灣人

無需高學歷！具備「此技能」就能在家輕鬆工作　年薪160萬起跳

【廣編】「豐邑TOP+」獲第26屆國家建築金質獎　豐邑機構連24年得獎成消費者購屋保障

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部

洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

更多熱門

相關新聞

國1小貨車變換車道不當釀3連環撞　1女意識模糊送醫

國1小貨車變換車道不當釀3連環撞　1女意識模糊送醫

國道1號北向372.7公里處今（29）日下午2時18分發起一起「3車連環撞」車禍，一輛小貨車疑變換車道不當釀禍，事故造成小貨車駕駛輕傷，車上女乘客意識模糊送醫搶救。該起事故一度封閉所有車道進行處理，後續於15時35分排除。

高雄24歲男獨入柴山失聯！家屬焦急PO最後身影尋人

高雄24歲男獨入柴山失聯！家屬焦急PO最後身影尋人

大同醫院爆留任被逼離職　院方斥假消息

大同醫院爆留任被逼離職　院方斥假消息

即／電力異常！高雄捷運中央公園站斷電

即／電力異常！高雄捷運中央公園站斷電

即／國1北上路段3車連環撞！傷亡不明

即／國1北上路段3車連環撞！傷亡不明

關鍵字：

高雄林園工業區媽祖遶境四輕綠色和平

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

更改颱風假宣布時間？北市這樣說

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮颱風路徑南修！陳其邁示警：高雄風雨加劇

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面