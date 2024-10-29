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洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風威脅全台，是否有颱風假受關注。由於前次山陀兒颱風路徑詭譎，氣象署遭質疑「鬼預測」，北部多放2天颱風假，行政院長卓榮泰今視察氣象署表示，前兩次颱風造成質疑會解決，將有新作法。氣象署表示，過往晚間7點提供地方政府風雨預測決定停班停課，此次將增加9點多一報，縣市政府可等9點後再決策。

▲▼行政院長卓榮泰視察氣象署。（圖／記者李姿慧攝）

▲行政院長卓榮泰今視察氣象署。（圖／記者李姿慧攝）

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行政院長卓榮泰今視察氣象署後受訪表示，過去經歷兩個颱風有很多經驗，讓這次可以提前因應，前兩次颱風造成的質疑會來解決，氣象署會有新作法，希望地方政府配合，希望颱風強度減弱、路徑偏移，但若真的來的話，宜花東地方政府要特別注意。

氣象署署長程家平受訪時則表示，過往提供給縣市政府停班停課決策相關訊息，是依據人事行政總處天然災害停班停課辦法，規範氣象署要在前一天晚上7點到10點準備相關訊息給縣市政府。

程家平指出，過去會盡量稍微早一點在晚間7點提供相關訊息，並召集縣市首長進行停班停課決策會議，讓地方政府因應差異性可以詢問和做相關決策；由於今年開始試辦和提供過去沒有的沿海鄉鎮風力預報，但沿海鄉鎮風力預報要花較多時間和人力，比較複雜，院長建議可以考慮原本7點這一報提供資料和開會外，也考慮晚間9點再增加一次最新預報資訊提供。

▲▼氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

程家平表示，過往晚間7點提供的資料因應前置作業，用的是傍晚5點的預測資料，若晚間9點提供可以用晚間8點預測資料，有更新的訊息，若颱風變化很大，晚間9點那一報會有新的訊息，若變化不大資料就跟7點差不多；配合今年沿海鄉鎮風力預報試辦，將於這次康芮颱風來試試看，晚間7點召集縣市首長停班停課討論會後，9點再提供一次訊息給大家，讓大家有比較完整資料準備停班停課決策。

針對增加晚間9點提供風雨預測資料，是否縣市政府宣布停班停課時間將延後，程家平說，多數縣市政府會在晚間7點開完會後，8點就宣布停班停課，縣市政府有很大壓力，民眾期待儘早宣布，但資訊更新也很重要，院長建議考慮多提供一次，因此除晚間7點召開相關地方首長會議外，晚間9點再提供一次更新訊息，如果縣市政府期待更新更完整訊息，可以稍微等一下等晚間9點發布後再來做決策。

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