康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

▲康芮颱風路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者賴文萱／高雄報導

康芮颱風登陸機率高，根據中央氣象署最新預測，強度估達中颱上限，明天下午後就會逐漸接近台灣附近海域，路徑也有往南修正趨勢，這讓才剛經歷山陀兒颱風重創的高雄市民相當憂心。高雄市長陳其邁今（29）日表示，康芮路徑往南的話，對高雄的風力、雨勢都會增強，市府將隨時掌握水閘門、抽水機等應變措施。

陳其邁今受訪表示，按照氣象署預報，康芮颱風將達中颱上限，以目前移動速度來看，明天下午就會逐漸接近台灣附近海域，周四是風力雨勢最強時間。

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▲陳其邁呼籲市民提前做好防颱準備。（資料照／記者賴文萱攝）

目前康芮颱風路徑還有很多不確定性，但各國模式也逐漸往南修正，他示警，這樣對高雄的影響，不管是風力還是雨勢都會增強，呼籲易淹水地區或是沿海地區的市民，都要先做好防護相關措施。

至於市府防颱準備部分，陳其邁表示，因應極端氣候的變化，怎樣能夠減災、避災，採取相對應調適作為這很重要，市府會強化水閘門、抽水機等相關應變機制，也請水利局水情中心隨時監控各流域雨勢帶來相對影響的時間。以目前判斷，31日白天是影響台灣最明顯的時間，提醒民眾做好防颱準備。

因應上次山陀兒颱風重創高雄，導致停水、停電狀況，陳其邁說，已請區公所跟里長及台電營業處等，加強橫向聯繫隨時掌握災情。他也跟經濟部特別提醒，颱風期間假如路徑南移，風力影響勢必增加，對於水電的搶修部分，也要隨時做好應變措施。

另外，有民眾關心市府清水溝、清淤狀況，陳其邁說，還是提醒民眾做好防颱措施，市府也會掌握抽水機、水閘門等相關應變措施。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

康芮颱風持續增強長胖，中央氣象署預報員朱美霖上午表示，預估康芮將在周三(30日)晚間到周四強度達巔峰，可到中颱上限甚至強颱，暴風半徑擴大到300公里，周四和周五清晨影響最劇烈，各地有明顯降雨。氣象署指出，最快今日傍晚5時30分發布海警，明天上午發陸警。

朱美霖進一步說明，依照目前路徑預報，康芮颱風速度有略為增快，隨颱風接近，台灣東半部海域、巴士海峽將先進入暴風範圍，接近陸地方面，如果暴風範圍擴大，除花東外，也會擴大到宜蘭或南台灣一帶，大多數路徑預報資料顯示康芮在東半部陸地登陸機率高。