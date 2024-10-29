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康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部

▲▼康芮颱風路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲康芮颱風路徑。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風登陸機率高，氣象粉專表示，康芮強度至少中颱上限，挑戰強颱，暴風半徑至少300公里，相當少見，預計明(30日)晚會先接觸台東和屏東陸地，隨後各地進入暴風圈內，西部風勢特別強勁，「宜、花、東、北海岸、南部、中部山區則是颱風核心侵襲最前線，風雨最猛烈，全台要以最高規格防範威脅。」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據氣象署最新預測路徑，康芮颱風仍然維持登陸台灣機率最高，但確切登陸點仍要看未來48小時偏北的分量多寡而定。

康芮颱風強度持續增強，粉專指出，康芮所處環境良好，持續增強中，抵達台灣時會是一個又強、又大的颱風，強度至少中颱上限，挑戰強烈颱風，暴風半徑至少300公里，也算是相當少見。

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粉專指出，康芮颱風路徑沿著太平洋高壓邊緣走，速度不慢，預計周四(31日)下午至傍晚間登陸，夜晚至周五(11月1日)凌晨穿越台灣上空，進入台灣海峽後速度會短暫放慢，開始轉彎，周五下午加速離開，快速減弱。

整體來說，颱風路徑大致明朗，「這次台灣躲不掉了，差異只在於『直接登陸』或『擦過台灣南端後進入台灣海峽』，這部分需視太平洋高壓勢力而定，未來30小時是關鍵！」

粉專評估，因為暴風圈會擴大，影響台灣的時間會稍微提早，預計明天(30日)晚上就會先接觸台東跟屏東陸地，隨後各地都會進入暴風圈內。無論颱風怎麼走，因為北方有冷高壓存在，氣壓梯度相當密集，西部地區風勢會特別強勁，「宜、花、東、北海岸、南部地區、中部山區則是颱風核心侵襲最前線，風雨是最猛烈的，全台灣都要以最高規格來防範這次的威脅！」

粉專也指出，如果康芮是擦過恆春才北上，少了中央山脈大肆破壞，對南部來說威脅會更加嚴重，是另一個觀察重點。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

康芮颱風持續增強長胖，中央氣象署預報員朱美霖上午表示，預估康芮將在周三(30日)晚間到周四強度達巔峰，可到中颱上限甚至強颱，暴風半徑擴大到300公里，周四和周五清晨影響最劇烈，各地有明顯降雨。氣象署指出，最快今日傍晚5時30分發布海警，明天上午發陸警。

朱美霖進一步說明，依照目前路徑預報，康芮颱風速度有略為增快，隨颱風接近，台灣東半部海域、巴士海峽將先進入暴風範圍，接近陸地方面，如果暴風範圍擴大，除花東外，也會擴大到宜蘭或南台灣一帶，大多數路徑預報資料顯示康芮在東半部陸地登陸機率高。

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