全美最大熱氣球嘉年華登場　花蓮參訪團跨海汲取經驗

▲▼美國新墨西哥州阿布奎基市國際熱氣球嘉年華，數百顆熱氣球升空，場面令人嘆為觀止。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市政參訪團前往美國新墨西哥州姊妹市Albuquerque(譯：阿布奎基)交流互訪，正逢一年一度世界規模最大的「阿布奎基市國際熱氣球嘉年華」，參訪團於拜訪行程後，安排參與盛事，一行人穿梭在數百顆熱氣球當中，近距離欣賞熱氣球升空的壯觀景象，場面令人嘆為觀止。

「阿布奎基市國際熱氣球嘉年華」是全球熱氣球愛好者的天堂，數百個形狀各異、色彩繽紛的熱氣球同時從地面緩緩升空，場面十分壯觀。參訪團穿梭在會場中與熱氣球工作人員互動，每個參加的熱氣球都會製作一張小卡片介紹他們熱氣球的特點，過程中也遇到曾到台東參加的熱氣球團隊，彼此間更有親切感。

這項一年一度的觀光盛會已成為新墨西哥州最大城市的主要經濟活動。該活動追溯到1972年，幾名飛行員從阿布奎基市郊外購物中心附近的一塊空地上，啟動了13個熱氣球開始，周圍壯觀的格蘭德河（Rio Grande）與綿延的山脈成為最佳的布景。歷經逾50年，已成為全世界最受矚目的活動之一，固定在十月初在熱氣球嘉年華會公園舉辦，為期九天，將有超過500個熱氣球升空。

▲▼花蓮市政參訪團前往美國新墨西哥州姊妹市汲取活動規劃的經驗。

花蓮市公所建設課長徐國城表示，阿布奎基市不僅擁有世界知名的熱氣球節，還蘊含豐富的多元文化、原住民歷史，以及科技創新與電影影視產業等多樣面貌。他強調，此次參訪讓他對阿布奎基的城市魅力有了深刻的體驗，並期待將這座城市的特色與故事帶回台灣，與市長分享。

此次參訪不僅是文化交流的良好機會，也讓花蓮市政團隊汲取到了創新思維與活動規劃的經驗，期盼未來能將這些新的理念應用於花蓮市的活動策劃與城市發展中。