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美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（28日）公布最新「10月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有54.0%民眾信任賴清德、39.7%不信任，而在施政滿意度上，則有52.9%表達滿意、38.5%不滿意，值得注意的是，賴總統5月就任以來，執政滿意度雖然增加7.7個百分點，但是不滿意執政的民眾卻增加13.2個百分點之多。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析
針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》調查，有54.0%信任賴總統，其中18.3%很信任、35.7%還算信任，相較上月增加1.5個百分點，另有39.7%不信任賴總統，其中19.9%很不信任、19.8%有點不信任，則比上月增加1.4個百分點，民眾對賴總統的不信任創下就任以來新高。

進一步分析，認為兩岸關係是國與國關係的民眾有59.4%信任賴總統、34.5%不信任，擔心未來4年兩岸敵意升高會發生戰爭的民眾有39.7%信任賴總統、53.3%不信任，至於不擔心兩岸會發生戰爭的民眾有69.2%信任賴總統、25.5%不信任。

▼10月「賴清德信任度」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此外，針對「賴清德施政滿意度」，有52.9%滿意賴總統的執政表現，其中13.3%很滿意、39.6%還算滿意，相較上月增加2.1個百分點，另有38.5%不滿意，其中18.7%很不滿意、19.8%有點不滿意，則比上月微降0.1個百分點，未明確回答有8.7%，值得注意是賴總統5月就任以來的執政滿意度雖然增加7.7個百分點，但是不滿意賴總統執政的民眾卻增加13.2個百分點之多。

▼10月「賴清德施政滿意度」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

行政院長卓榮泰施政滿意度分析
針對「卓榮泰施政滿意度」，有41.7%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中8.8%很滿意、32.9%還算滿意，相較上月增加1.8個百分點，另有37.8%不滿意，其中17.4%很不滿意、20.4%有點不滿意，比上月增加5.3個百分點，未明確回答的有20.6%。

進一步分析，值得注意是卓院長就任以來的施政滿意度雖然增加10.0個百分點，但不滿意卓施政的民眾更增加19.0個百分點，反映出原本抱持觀望的民眾目前多數轉為失望。

▼10月「卓榮泰施政滿意度」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

▲▼10月「」民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年10月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話754人、行動電話323人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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