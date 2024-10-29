　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重磅創業奬金高達95萬元　雲林科大U-START學生團隊夢想起航

▲雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐，。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

國立雲林科技大學的學生創業團隊在113年度U-START創新創業計畫中表現優異，成功通過第二階段評選，兩組傑出團隊共榮獲高達 95萬元的創業獎金，充分展現出在創新與創業方面的無限潛力。導。產學長兼育成中心主任郭昭吟表示，學校將作為最堅強的後盾，支持學生在創業的道路上勇敢邁進。

雲林科技大學此次獲獎的兩個團隊，莯紋家具設計團隊，指導老師是設計學院范士誠助理教授及李易霖助理教授，透過結合傳統木工技藝與現代創意設計，開創出嶄新的木工市場。重視設計人才的培育，期望通過教育與技術傳承，培養出更多具創意潛力的年輕設計師。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐，。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲通過USTART第二階段團隊合照。（圖／記者王悉宇翻攝）

另一獲獎團隊 ZOO.BLOCKS指導老師是設計學院吳品潔兼任講師，專注於兒童教育與創意教具的研發，成功將設計理念轉化為商品化產品。該教具產品不僅兼具趣味性與教育功能，更希望能促進教育生活化，為傳統教具市場帶來新的變化。

學生成員均謙虛表示，能夠獲得這項獎金，要感謝學校育成中心的全方位支持與各界業師的悉心指導，未來將運用這筆獎金進一步推動創業計畫，並規劃將理論轉化為實際行動，為社會創造更多價值。

雲林科技大學說明，育成中心執行U-START 計畫已有超過15年的豐富經驗，協助43組創業團隊實現他們的創業夢想。雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐，逐步實現創業夢想。也讓大家看見新一代年輕人如何以創新與勇氣應對快速變化的市場需求。

▲雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐，。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲ZOO.BLOCKS討論產品設計。（圖／記者王悉宇翻攝）

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►清寒青年18歲職畢加入「青年領航計畫」扛錢程！每月多領1萬

►抗癌期間勤學練　34歲家扶媽媽考取芳療師證照迎新未來

►樂齡聽覺照顧　台大雲林分院巴金森病友會聽力篩檢護長者

►強化大豆自給率　農糧署輔導產業策略聯盟強化品質與穩定供應

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／高爾宣當爸了！　超萌女兒出生
18歲男強擄侵犯女童！鄰居曝他「見到熟人就笑」：是陽光男孩
快訊／內湖當街砍人！　22歲男投案了
獨／偷錄心靈課程「鬼打牆亂吼」！　苦主爆全班學狗爬：完全邪教
五月天演唱會全延期！旅客大量退房　花蓮業者：今年還能更慘嗎
快訊／內湖砍人！30歲男遭攻擊　躲手搖飲店求救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

「被鐵道耽誤的便當店」台鐵今年推30款特色便當　創近3500萬業績

財政部抽獎「3期名單公布」　這4人中2大獎！網喊巧：重複率好高

運動會前「要簽1張單」家長傻眼！　大票人秒懂：恐龍太多

華航飛新加坡航班機械故障折返　已重新起飛

大勢男團Stray Kids周六首登高雄世運　進場離場交通懶人包

日本人逛完士林夜市「狠評4字」！網難護航怒：別害台灣丟臉

腸病毒反常升溫！上周1.8萬人就醫創新高　羅一鈞估流行到年底

內政部指「窗戶貼膠帶」無助防颱　物理老師：避免玻璃飛濺傷人

重磅創業奬金高達95萬元　雲林科大U-START學生團隊夢想起航

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

林俊傑要借她「瑕疵麥克風XD」　魏如萱自曝是I人：我就是I～

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

「被鐵道耽誤的便當店」台鐵今年推30款特色便當　創近3500萬業績

財政部抽獎「3期名單公布」　這4人中2大獎！網喊巧：重複率好高

運動會前「要簽1張單」家長傻眼！　大票人秒懂：恐龍太多

華航飛新加坡航班機械故障折返　已重新起飛

大勢男團Stray Kids周六首登高雄世運　進場離場交通懶人包

日本人逛完士林夜市「狠評4字」！網難護航怒：別害台灣丟臉

腸病毒反常升溫！上周1.8萬人就醫創新高　羅一鈞估流行到年底

內政部指「窗戶貼膠帶」無助防颱　物理老師：避免玻璃飛濺傷人

重磅創業奬金高達95萬元　雲林科大U-START學生團隊夢想起航

大法官最新聲量曝光！　TPOC揭「中立」佔7成：好感度並不算好

7歲罕病童被噎到！鄰居「輕拍後背」帥氣救回一命　驚險畫面曝

八通關越嶺道東段登山入口意象落成　外型如穩重大山

康芮颱風「路徑南修」估達中颱上限　陳其邁示警：高雄風雨更強

草莓可頌出爐就秒殺！台東最夯甜點店　千層可頌蛋塔香濃又酥脆

再被點名參選台北市長　吳思瑤：無暇、沒有心思

「被鐵道耽誤的便當店」台鐵今年推30款特色便當　創近3500萬業績

高爾宣當爸了！　超萌女兒出生…揭愛妻芮德剛生完驚人1舉動

台中男遇襲重傷！兇嫌等2小時...他一開門就狂砍　門前血流成河

財政部抽獎「3期名單公布」　這4人中2大獎！網喊巧：重複率好高

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部

洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

更多熱門

相關新聞

雲科大校長遴選結果揭曉　張傳育接棒

雲科大校長遴選結果揭曉　張傳育接棒

國立雲林科技大學校長楊能舒將於明年1月31日任期屆滿、屆齡退休，第6任校長遴選有4位校內、1位校外教授角逐。遴選結果昨（19）日出爐，由雲科大智慧辨識產業服務研究中心主任張傳育獲選，張傳育表示，會帶領學校成為全國最強且具影響力的國際創新科技服務型大學。

花蓮創新創業嘉年華人滿爆棚　激發破百組媒合

花蓮創新創業嘉年華人滿爆棚　激發破百組媒合

北港朝天宮設立文物修復中心

北港朝天宮設立文物修復中心

展現跨域整合硬實力！雲科大AI專班成果展登場

展現跨域整合硬實力！雲科大AI專班成果展登場

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

關鍵字：

雲林科技大學創業團隊U-START創新創業學生創業

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

便當店老闆「女友是免費飛機杯」被洗1星！回應惹怒網

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面