重磅創業奬金高達95萬元　雲林科大U-START學生團隊夢想起航

▲雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

國立雲林科技大學的學生創業團隊在113年度U-START創新創業計畫中表現優異，成功通過第二階段評選，兩組傑出團隊共榮獲高達 95萬元的創業獎金，充分展現出在創新與創業方面的無限潛力。導。產學長兼育成中心主任郭昭吟表示，學校將作為最堅強的後盾，支持學生在創業的道路上勇敢邁進。

雲林科技大學此次獲獎的兩個團隊，莯紋家具設計團隊，指導老師是設計學院范士誠助理教授及李易霖助理教授，透過結合傳統木工技藝與現代創意設計，開創出嶄新的木工市場。重視設計人才的培育，期望通過教育與技術傳承，培養出更多具創意潛力的年輕設計師。

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▲通過USTART第二階段團隊合照。（圖／記者王悉宇翻攝）

另一獲獎團隊 ZOO.BLOCKS指導老師是設計學院吳品潔兼任講師，專注於兒童教育與創意教具的研發，成功將設計理念轉化為商品化產品。該教具產品不僅兼具趣味性與教育功能，更希望能促進教育生活化，為傳統教具市場帶來新的變化。

學生成員均謙虛表示，能夠獲得這項獎金，要感謝學校育成中心的全方位支持與各界業師的悉心指導，未來將運用這筆獎金進一步推動創業計畫，並規劃將理論轉化為實際行動，為社會創造更多價值。

雲林科技大學說明，育成中心執行U-START 計畫已有超過15年的豐富經驗，協助43組創業團隊實現他們的創業夢想。雲科大育成中心透過長期完善的輔導機制與豐富的資源整合，幫助年輕人從構想到實踐，逐步實現創業夢想。也讓大家看見新一代年輕人如何以創新與勇氣應對快速變化的市場需求。

▲ZOO.BLOCKS討論產品設計。（圖／記者王悉宇翻攝）