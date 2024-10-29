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大陸 大陸焦點 特派現場

陸首批90後太空人10／30進駐太空站　首位女飛行工程師出線　

▲大陸神舟十九號載人飛船任務。（圖／翻攝新華社）

▲大陸神舟十九號任務三名太空人。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

大陸「神舟十九」載人飛行任務訂於明（30）日4時27分自酒泉衛星發射中心發射，三名執行任務的太空人身份也隨之曝光。據了解，這次任務由大陸二批航天員（太空人，下同）蔡旭哲帶著2名第三批航天員，宋令東、王浩澤也成為首次執行飛行任務的「90後」成員，王浩澤更是大陸首名女性飛行工程師。

▲大陸神舟十九號載人飛船任務。（圖／翻攝新華社）

▲90後的王浩澤是大陸首位執行太空任務的女性飛行工程師。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，神十八航天員乘組在與神十九航天員乘組完成在軌輪換後，計劃於11月4日返回東風著陸場。

大陸執行太空任務唯一的女性飛行工程師王浩澤曾為航天科技集團有限公司航天（航太，下同）推進技術研究院的高級工程師，專長為火箭發動機的設計。相較於大陸此前兩位女性太空人皆為飛行員出身，王浩澤是以航太科技工程師的身份加入太空任務團隊，能力更加全面。

神舟十九號載人飛行任務將以「太空格物」主題，涵蓋太空生命科學、微重力基礎物理、太空材料科學、航太醫學、航太新技術等領域，具體進行微重力條件下生長蛋白晶體的結構解析、軟物質非平衡動力學等86項太空科學研究與技術試驗，預計在基礎理論前沿研究、新材料製備、太空輻射與失重生理效應機制、亞磁生物效應及分子機制等方面取得一批科學成果。

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