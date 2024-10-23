陸國安部：境外間諜意圖竊取中國航太研究

▲大陸「神舟十三號」升空。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國安部23日發文表示，有個別國家的間諜情報機關，對中國航太領域實施滲透竊密活動，透過對科研人員利誘、攀拉、脅迫等手段，意圖竊取中國航太領域的最新研究進度。

文中提到，太空安全是太空系統、太空權益、太空軌道環境等方面不受威脅、侵害的客觀狀態，也是國家安全的重要支柱和重要組成部分，「維護太空安全已成為決定國家未來生存與發展的重要國家安全戰略。」

文中指出，太空安全潛藏危機，資源競爭日趨緊張，例如，太空探索面臨軌道與頻譜資源緊縮局面，廢棄的衛星、火箭殘骸等在太空中以高速飛行，增加了太空船碰撞的風險，「太空日益成為經濟新增長點、軍事鬥爭新戰場、國家安全新疆域，主要大國和中等強國都把發展太空置於優先發展位置，太空安全情勢日益嚴峻。」

▼「神舟」太空船返回艙模型。（圖／CFP）



文中說，太空軍備競賽日益加劇，近年來，個別西方國家組成太空作戰部隊，演練太空行動能力，甚至將中國視為太空領域主要競爭對手，鼓吹太空霸權論和軍備競賽論，對中國不遺餘力開展遏制打壓，太空和平環境面臨威脅。

文中稱，太空科技失竊密風險尚存，近年來，境外間諜情報機關透過高精度衛星對中國進行遙感偵測，意圖從太空中對中國進行觀測竊密，「個別國家間諜情報機關對中國航太領域實施滲透竊密活動，透過對科研人員利誘、攀拉、脅迫等手段，意圖竊取中國航太領域最新研究進度。」

文中提到，「一個時期以來，國家安全機關與相關部門一道，依法查處了一些透過利誘、攀拉、脅迫等手段伺機竊取中國航太領域最新研究進展的違法案件，有力打擊了境外間諜情報機關對華開展情報活動的囂張氣焰。」

文中也強調，面對太空安全領域的新形勢、新任務、新挑戰，要深入貫徹總體國家安全觀，嚴密防範境外間諜情報機關對中國太空領域關鍵技術和資料的洩竊密風險，以實際行動堅決維護中國太空主權、安全、發展利益，為航太強國建設築牢安全屏障。