　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺　6人一船飛行12分鐘！2027成行

▲大陸深藍航天推出百萬「太空旅遊」船票，預計2027年成行。（圖／翻攝微博）

▲大陸深藍航天推出百萬「太空旅遊」船票，預計2027年成行。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸商業航天（航太，下同）企業深藍航天昨（24）日在電商直播間活動中，推出載人飛船（太空船，下同）船票的預售活動。據了解，商業化的太空之旅將於2027年展開，定價150萬元（人民幣，下同），直播活動期間一張100萬元。「船票」開賣後20分鐘便完售，隨後商品下架，網頁顯示「無貨」。

▲大陸深藍航天推出百萬「太空旅遊」船票，預計2027年成行。（圖／翻攝微博）

《中國網》報導，深藍航天創始人、CEO霍亮空降直播間，為消費者推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動，並介紹公司商業飛船載人工作的進展和計劃。

相關資訊顯示，「太空之旅」整趟過程約12分鐘，旅客將乘坐在一個高約4公尺、直徑3.5公尺的「載人艙」內，內部配置6扇全景舷窗，可搭載6名乘客。

這趟「太空旅程」為亞軌道旅行方案，代表火箭將駛入外太空，卻不會進入軌道，同時，旅客將穿越100公里高的卡門線（大氣層與外太空的分界線），這時，乘客將在至少5分鐘內體驗失重狀態，還能看到地球的美麗景緻，最終，飛船藉由傘降方式返回地球。

▲大陸深藍航天推出百萬「太空旅遊」船票，預計2027年成行。（圖／翻攝微博）

據了解，「太空旅行」將由深藍航天研發的「星雲-1」小型液體可回收運載火箭執行，一子級具備回收重複使用能力，應用於小型遙感、通信衛星及多星組網等發射任務。

霍亮表示，可回收、重複使用的火箭對於降低商業用途上，昂貴的發射成本至關重要，「隨著可入軌回收複用火箭技術的成熟和投入使用，幾十萬元一張船票也可能很快實現。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北捷手扶梯尿尿哥抓到了！　開罰1500元
「食藥署女神」爆在東區酒店兼差！　衛福部下令要查
男子遭台鐵列車輾過！支離破碎慘死　月台旅客全目睹
川普放話「上任2秒內」開除他！　賀錦麗團隊轟：太危險
18歲高中生賣周董門票　1張海削3.5萬慘了
科博館員工展覽室墜落「頭骨破裂亡」　館方將出面說明
家屬發起連署救援！澳洲媽媽走私4千萬海洛因闖台　遭判16年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺　6人一船飛行12分鐘！2027成行

23歲男炫「小米SU7」不滿遭嘲諷　砍死1人還衝撞機車俱樂部

陸「最惡人販」判死重審　被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

糾正漢字書寫能力弱化！　陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

33位台青西進新書上市　馬曉光：兩岸青年「心手相連」創光明前景

陸年輕人麥當勞辦婚禮　婚戒藏薯條盒！賓客吃兒童餐花費不到5千

大進滿船長有望本月釋放　「澎湖團」轉述宋濤回應：盡快專案辦理

澎湖團赴京爭取恢復陸客觀光　宋濤重申反台獨、九二共識

陸委會：陸客入境金馬人數仍不穩　六日較多、平日很少

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

萌娃爆哭緊抓頭髮不放　爸慌張崩潰救援：放開！

最大黃牛夫妻狂吸周杰倫門票　進帳2百萬竟哭窮遭上銬移送

潭美颱風東北季風共伴發威　雙北明午前達停班課標準

男坐大怒神誤握工作人員手　下秒發現急道歉！友全笑翻

雙北等4縣市明午前達停班課標準！共伴發威　雨量預報上修

陸金價連漲！品牌銀樓卻接連閉店　專家分析：消費者觀望情緒濃

陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺　6人一船飛行12分鐘！2027成行

23歲男炫「小米SU7」不滿遭嘲諷　砍死1人還衝撞機車俱樂部

陸「最惡人販」判死重審　被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

糾正漢字書寫能力弱化！　陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

33位台青西進新書上市　馬曉光：兩岸青年「心手相連」創光明前景

陸年輕人麥當勞辦婚禮　婚戒藏薯條盒！賓客吃兒童餐花費不到5千

大進滿船長有望本月釋放　「澎湖團」轉述宋濤回應：盡快專案辦理

澎湖團赴京爭取恢復陸客觀光　宋濤重申反台獨、九二共識

陸委會：陸客入境金馬人數仍不穩　六日較多、平日很少

唐綺陽意外洩實際年齡！同框「韓大咖歌手」網驚：神仙級凍齡組合

離奇！開幕戰僅打4分鐘　溜馬前榜眼懷斯曼跟腱撕裂本季恐報銷

新北市刑警大隊邀民共同屠牛　官網設立「檢舉黃牛專區」

央行打房不要緊　北投房仲：低總價大樓「新青安買盤未滅」

20歲現役軍人自撞路樹慘死！　139縣道擬增設測速桿+區間測速

快訊／北捷尿尿哥抓到了！手扶梯上解放「北捷清3hrs」開罰1千5

日本群馬「高崎祭」連三天台南大遠百登場　黃偉哲力邀體驗日本文化及飲食

莫文蔚「絕望重頭戲」演到情緒崩潰　劉德華送上愛的抱抱安慰

新竹7處雨天備案景點！全台首座室內滑雪場、打卡1933年老戲院

70歲男還錢給同學「對方僅28歲」　警銀苦勸：阿北你被騙了啦

正妹在火鍋店自信跳舞　超強卡點彷彿專程表演

大陸熱門新聞

女兒右眼手術「左眼也開了」！院方：醫生出於好心

美女網紅自曝當廈門一幹部的「小四」

23歲男炫新車不滿遭嘲諷 砍死1人

陸年輕人麥當勞辦婚禮 婚戒藏薯條盒！賓客吃兒童餐花費不到5千

陸「最惡人販」判死重審 被拐兒童增至17人維持死刑！仍要上訴

女子拆包裹後「未洗手」吃零食…腹瀉脫水

屋主控遭工人下藥性侵！驚悚影像曝光

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

價格糾紛！水產攤老闆護母慘被捅死

男子蹲前女友家5日…持刀連捅私密處

糾正漢字書寫能力弱化！ 陸推8項措施：辦教師基本功比賽發揮表率

澎湖團赴京見宋濤爭取陸客團

陸委會：陸客入境金馬人數仍不穩

大進滿船長有望本月釋放　

更多熱門

相關新聞

住宿一天800！日本夫妻來台「3天2夜花費驚呆」

住宿一天800！日本夫妻來台「3天2夜花費驚呆」

許多台人嫌棄國旅費用高，而一對日本夫婦來台3天2夜，大讚住宿便宜、美食也好吃，且交通又方便，總計花了12萬多日圓，等於一人吃住行只花了台幣1萬3000元左右。此外，夫婦認為台灣飯店CP值高，卻引來鄉民吵翻，「台北、高雄平日的價格本來就不貴」、「真假啦，敢不敢去墾丁啦」。

遊客瓦斯桶旁抽菸嗆個人自由　攤商潑水趕人

遊客瓦斯桶旁抽菸嗆個人自由　攤商潑水趕人

到陌生地方「地圖搜尋1店家」　1秒找到鬧區

到陌生地方「地圖搜尋1店家」　1秒找到鬧區

台妹北海道結帳　拿櫃台「¥10紙袋」沒付錢

台妹北海道結帳　拿櫃台「¥10紙袋」沒付錢

陸國安部：境外間諜意圖竊取中國航太研究

陸國安部：境外間諜意圖竊取中國航太研究

關鍵字：

太空旅遊深藍航天船票商業航天太空船航太科技旅遊航天

讀者迴響

熱門新聞

大谷1.4億50轟球買主竟來自台灣！

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」1年前洩尪事業

16歲少女機上被性侵犯　機長立刻掉頭返航

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

爆乳人妻黃牛正面曝　臉書狂曬奢豪生活

背心妹被蟑螂貼身「嚇到衣服全脫」影片萬人朝聖

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！享壽75歲　

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　搶嘸他的香港門票

律喜忍1年親爆崔敏煥「多次叫小姐」錄音檔

美麥當勞大腸桿菌致死　來源找到了

大谷1.4億50轟球買主是台人！財經網美曝身分

台積電法說會暗藏1風險　恐讓台灣經濟崩盤

開價砍400萬「房仲氣到封鎖他」　現價曝糗了

即／內壢車站驚傳落軌！男遭自強號列車撞擊身亡

更多

最夯影音

更多

超級金磚產業艦隊 領航台北水岸生活新紀元

買周杰倫演唱會沒特權　阿KEN：下水道擺放座位

《玩很大》遇土耳其恐攻 吳宗憲.KID報平安

20年未見突接警電「兒死了」　七期命案母淚：判越重越好

貓咪伴罹癌主人康復後離世　南山助她「揮別遺憾 重新開始」

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面