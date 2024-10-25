陸太空旅行船票一張百萬人民幣秒殺　6人一船飛行12分鐘！2027成行

▲大陸深藍航天推出百萬「太空旅遊」船票，預計2027年成行。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸商業航天（航太，下同）企業深藍航天昨（24）日在電商直播間活動中，推出載人飛船（太空船，下同）船票的預售活動。據了解，商業化的太空之旅將於2027年展開，定價150萬元（人民幣，下同），直播活動期間一張100萬元。「船票」開賣後20分鐘便完售，隨後商品下架，網頁顯示「無貨」。

《中國網》報導，深藍航天創始人、CEO霍亮空降直播間，為消費者推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預售活動，並介紹公司商業飛船載人工作的進展和計劃。

相關資訊顯示，「太空之旅」整趟過程約12分鐘，旅客將乘坐在一個高約4公尺、直徑3.5公尺的「載人艙」內，內部配置6扇全景舷窗，可搭載6名乘客。

這趟「太空旅程」為亞軌道旅行方案，代表火箭將駛入外太空，卻不會進入軌道，同時，旅客將穿越100公里高的卡門線（大氣層與外太空的分界線），這時，乘客將在至少5分鐘內體驗失重狀態，還能看到地球的美麗景緻，最終，飛船藉由傘降方式返回地球。

據了解，「太空旅行」將由深藍航天研發的「星雲-1」小型液體可回收運載火箭執行，一子級具備回收重複使用能力，應用於小型遙感、通信衛星及多星組網等發射任務。

霍亮表示，可回收、重複使用的火箭對於降低商業用途上，昂貴的發射成本至關重要，「隨著可入軌回收複用火箭技術的成熟和投入使用，幾十萬元一張船票也可能很快實現。」