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以色列連2周猛轟泰爾！黎巴嫩證實「至少7死 」　市中心成廢墟

▲以色列連續2周猛攻黎巴嫩南方沿海城市泰爾。（圖／路透）

▲以色列連續2周猛攻黎巴嫩南方沿海城市泰爾。（圖／路透，下同）

文／中央社

黎巴嫩當局表示，以色列28日空襲南方沿海城市泰爾，造成至少7人喪命，而以軍行動前後都發出警告，要求居民立刻撤離當地。

法新社報導，黎巴嫩衛生部指出，以色列敵軍28日上午擊中泰爾（Tyre）市中心一棟建築，導致「7人身亡及另外17人受傷」。

▲以色列連續2周猛攻黎巴嫩南方沿海城市泰爾。（圖／路透）

法新社攝影記者看到，急救人員趕忙將一名倖存者用擔架抬上救護車，其他救援人員在有座公寓大樓倒塌的現場致力撲滅還在悶燒的大火。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）表示：「以色列對泰爾市發出警告後，敵機展開其首波攻勢，並鎖定一棟公寓大樓。」國家通訊社稍後又報導，泰爾遭遇「一連串襲擊」。

28日稍晚，以色列軍方要求泰爾市中心部分地區居民立刻撤離，警告以軍將攻擊位於當地的黎巴嫩政治與軍事組織真主黨（Hezbollah）目標。

▲以色列連續2周猛攻黎巴嫩南方沿海城市泰爾。（圖／路透）

泰爾上周遭到以色列猛攻，市中心大片區域化為廢墟。

黎巴嫩當局28日也提到，已就以色列空襲上周在黎國南部殺害3名記者一事，向聯合國安全理事會提出申訴。

黎巴嫩外交部在社群媒體X平台透過聲明宣布，黎方已就「以色列最近針對黎巴嫩南部哈士巴雅（Hasbaya）及奧沙（Ouzai）地區的記者和媒體設施進行攻擊」向安理會提出相關申訴。

這份聲明還說，「以色列一再把媒體人員當作攻擊目標是戰爭罪」，且以色列必須因此「受到究責與懲罰」。

▲以色列連續2周猛攻黎巴嫩南方沿海城市泰爾。（圖／路透）

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