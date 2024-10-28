埃及總統提議「加薩停火2天」　以色列、哈瑪斯交換人質囚犯

▲埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

埃及總統塞西27日提議加薩暫時停火2天，哈瑪斯藉由釋放4名以色列人質，來換取釋放部分巴勒斯坦囚犯，並預計在10天內進一步協商人道援助通行，朝完全停火目標前進。

根據《路透社》報導，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在開羅與到訪的阿爾及利亞總統召開聯合記者會表示，埃及政府提出「停火兩天」，內容包括「以4名人質交換以色列監獄中的一些囚犯」，並於10天內展開目的在確保「完全停火以及救援物資進入」加薩走廊的更多談判。

自去年10月7日哈瑪斯針對以色列發動突襲引發加薩戰爭後，國際間曾於去年11月促成一週停火，但隨後未能成功持續推動和平協議。以色列方面指出，當時被哈瑪斯挾持的251名人質中，目前仍有97人被扣押於加薩，已知其中34人遇害。

以軍本月稍早擊殺哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar），以色列、美國官員和一些分析家認為他是導致無法達成停火協議的障礙。

塞西指出，「我們在加薩走廊的兄弟們面臨著處境非常嚴峻的圍攻」，導致他們「處在飢荒的邊緣」，並且強調救援物資儘快進入，以緩解悲慘人道主義需求問題，這非常重要。

根據以色列官方統計，去年哈瑪斯的襲擊已造成1206人死亡，其中多數為平民；而加薩當局則表示，以色列對加薩的軍事行動已導致至少4萬2924人死亡。聯合國認為該數據可靠。