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埃及總統提加薩休兵2天計畫　4名人質交換囚犯

▲▼ 加薩Khan Younis汗尤尼斯遭以色列空襲。（圖／路透）

▲加薩遭以色列空襲。（圖／路透）

文／中央社

埃及總統塞西今天宣布提出以色列與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯的戰爭休兵兩天的建議，內容涵蓋可能為「完全停火」鋪路的釋放人質計畫。

法新社報導，塞西（Abdel Fattah al-Sisi）政府已參與結束加薩戰爭斡旋工作多時。他在開羅與到訪的阿爾及利亞總統召開聯合記者會表示，埃及政府提出「停火兩天」，內容包括「以4名人質交換以色列監獄中的一些囚犯」，並於10天內展開目的在確保「完全停火以及救援物資進入」加薩走廊（Gaza Strip）的更多談判。

哈瑪斯（Hamas）去年10月7日史無前例地突襲以色列而引爆加薩戰爭後，尋求結束戰爭的國際調停國曾爭取到去年11月休兵一週，但是外交工作後來再無法促成停火。

去年10月7日遭到巴勒斯坦好戰分子挾持的251名人質當中，有97人仍被關押在加薩，以色列軍方表示，其中34人已經罹難。

以軍本月稍早擊殺哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar），以色列、美國官員和一些分析家認為他是導致無法達成停火協議的障礙。

塞西指出，「我們在加薩走廊的兄弟們面臨著處境非常嚴峻的圍攻」，導致他們「處在飢荒的邊緣」，並且強調救援物資儘快進入，以緩解悲慘人道主義需求問題，這非常重要。

根據法新社統計以色列官方數據，哈瑪斯攻擊以色列導致1206人死亡，其中大部分是平民。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部公布數據顯示，以色列在加薩走廊的軍事行動已造成至少4萬2924人死亡，其中大部分是平民。聯合國認為這個數字可靠。

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